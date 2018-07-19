電玩產業是「新興印鈔機」 獲利模式已基本確立

Margate Capital Management 首席投資長兼經營合夥人 Samantha Greenberg 表示，電玩遊戲的參與度正持續成長，這可能意味著對該領域感興趣的投資人將獲得巨大回報。

Greenberg 表示，隨著科技的擴展，影音內容、產品、虛擬現實 (VR)、特殊活動和電競競賽不斷升級，而這些只是這個產業轉型為「經常性收入模式」並靠需求成長來獲利一些形式。

她指出，「換言之，任何一個購買遊戲的決定都是遊戲貨幣化的開始。」

她表示，雖然該產業「曾經是一個與新遊戲發行相關的創造流行業務」，但現在投資人擁有「更能預測和更有價值的獲利模式」。

根據追蹤遊戲、移動和電競使用和趨勢的市場研究公司 Newzoo 全球遊戲市場報告，全球遊戲玩家今年可能會花費大約 1380 億美元用於遊戲，這個數字較前一年成長 13.3%，或新增 162 億美元。

Greenberg 預測，隨著年輕人和大學校園的參與度增加，這種趨勢只會加速。她說，目前超過一半的青少年每天花上好幾個小時玩電玩，因為電玩比有線電視或看電影更便宜。

Greenberg 推薦電玩遊戲控股公司 Take-Two Interactive (TTWO-US) 是該類股的投資首選。Take-Two Interactive 股價在過去 12 個月成長超過 60%。她認為該公司的估值將繼續上漲，並將目標價設定在 176 美元，較目前的水平上揚近 40%。

Greenberg 說，另一家值得關注的企業是私營的 Epic Games，它是去年「要塞英雄─大逃殺模式 (Fortnite Battle Royale)」遊戲的開發商。

這款遊戲十分熱門。她說，這是因為其卡通化的外觀和流行文化的元素「充滿了對青少年極具吸引力的時代精神」。