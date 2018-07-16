安保資本投資：貿易戰非常時期 可操作美債避險

《彭博社》報導，在美中貿易戰升溫以及全球經濟增長不同步的情況下，安保資本投資 (AMP Capital Investors) 建議做多 30 年期美債避險，此外，該基金管理公司建議做多美元對新興市場貨幣，認為新興市場資產將持續走低。

安保資本為澳洲最大的基金管理公司，掌管約 1390 億美元的資產，該公司全球固定收益主管 Ilan Dekell 表示，因美中貿易緊張局勢加劇，他們在 6 週前開始做多 30 年期美債，認為長期美債在貿易戰事態不明的情況下，將成為避險利器。

30 年期美債殖利率在 5 月中達到 2014 年 9 月以來的高點 3.26%，7 月 13 日下滑 1.7 個基點至 2.93%，同一時期，9 月交割的 30 年期美債期貨價格上漲約 4%，16 日暫報 145.66 美元。

30 年期美債殖利率走勢

而在美國聯準會 (Fed) 預期在今年將再升息 2 碼，以及在 2019 年升息 3 碼的情況下，安保資本選擇做空 2 年期美債，Dekell 指出，該公司對於貨幣政策持續緊縮的環境，變得較保守與擔憂。

另一方面，安保資本建議做多美元對一籃子的新興市場貨幣，MSCI 新興市場貨幣指數 16 日下滑 0.06% 至 1628.51 點，Dekell 預期新興市場資產將持續走弱，特別是經常帳帳戶出現赤字的國家，如印尼與印度。

MSCI 新興市場貨幣指數走勢

Dekell 認為經濟最好的時期已經過了，他們將轉向比較保守的投資方式。太平洋投資管理公司 (PIMCO) 亦指出，若貿易戰情況持續惡化，美債將成為有價值的避險資產。

在澳幣方面，澳幣兌美元今年以來已下滑近 5%，安保資本認為此匯率為公允價值，16 日下午 3 時許，澳幣兌美元上漲 0.18% 暫報 0.7436。但 Dekell 指出，若貿易戰持續，投資者開始擔憂中國的經濟成長，則會造成澳幣的下行壓力。