【IPO追蹤】華大基因(300676-CN)傳明年 分拆測序儀港上市

主營業務曾受質疑而令股價一度跌停的華大基因(300676-CN)，市傳明年分拆旗下測序儀板塊來港上市，公司並正按照50億美元(約390億港元)估值為該業務板塊融資。

《財新》引述私募機構人士消息指，華大基因計劃為其測序儀業務融資10億美(約78億港元)，或出讓20%的股權，融資板塊擬2019年赴港單獨上市。華大基因於2013年收購美國測序儀生產商Complete Genomics，其自主研發的基因測序儀(BGISEQ-500)也於2016年獲得國家食藥監總局(CFDA)註冊批文。

去年7月在深交所創業板以13.64元（人民幣，下同）上市的華大基因，股價曾升至261.69元的歷史高位，成為A股「基因概念股」的代表，但今年來股價從高位回落，昨收報82.98元，但仍較上市價累升5倍，最新市值為332億元。

不過，華大基因近期受負面消息纏身。早前內地傳媒報道，有孕婦接受其無創產前基因檢測，仍生下具先天缺陷的嬰兒，主要因為華大基因誇大檢測準確性以及技術遭濫用。

華大基因發布公告回應，指公司明確向受檢者告知檢測的適用範圍及技術局限性，並在其《致孕媽媽們的一封信》中，華大基因指截至5月底已為全球313萬名孕婦提供無創產前基因檢測，目前已確證有70名染色體數目異常嬰兒意外出生，即大約每3.5萬個檢測會出現1個案例。

受該消息拖累，華大基因周一(16日)起連續兩日跌停。

來源：經濟日報

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