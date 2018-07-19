美股盤後─財報利多 道瓊收高79點 科技股錯綜 Nasdaq微幅收低

摩根士丹利與 CSX 公司公布第二季獲利強勁，華爾街歡欣鼓舞，美國股市週三收高，道瓊盤中上漲近 100 點。

但因大型科技股表現錯綜，Nasdaq 微幅收低。



道瓊工業平均指數收高 79.40 點或 0.32% 至 25199.29。

Nasdaq 指數收低 0.67 點或 0.01% 至 7854.44。

S&P 500 指數收高 6.07 點或 0.22% 至 2815.62。

費城半導體指數收高 10.47 點或 0.77% 至 1369.46。

摩根士丹利股價上漲 1.8%，該銀行公布第二季獲利與營收高於預期。美國銀行，花旗與摩根大通亦均收高。

CSX 公司公布獲利與銷售較預期強勁，其股價大漲 7.1%，並推升道瓊運輸平均指數上漲 2.3%。

華爾街對本財報季，期望甚高。接受 FactSet 機構調查的分析師平均預估，S&P 500 企業第二季獲利成長 20%。目前為止，約 9% 的 S&P 500 企業已公布財報，獲利成長為 22.1%。

幾家大型科技股表現錯綜。Netflix 下跌 1.2%，連續第二天下跌，該公司週二公布第二季訂戶成長低於預期。

亞馬遜 Prime Day 銷售結束後，其股價下跌 0.6%。

經濟數據方面，美國公布 6 月新屋開工下降 12% 至九個月低點，創 2016 年 11 月以來最大降幅。

該數據公布後，營建股下跌。分析師說，新屋開工大幅低於預期，目前尚未改變營建市場情況，但若持續惡化，將對市場造成衝擊。

週二，聯準會 (Fed) 主席鮑威爾對美國經濟發表了樂觀談話。他並淡化了全球貿易風險對未來升息的影響。

川普總統的首席經濟顧問 Larry Kudlow 週三亦說，經濟成長可能有一或二季達到 4%。