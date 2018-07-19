三星預計2019年初推出折疊式手機 市場預估售價落在1500美元

三星 (005930-KR) 多年來一直在試探消費者對於可折疊手機螢幕的前景，代號為「Winner」(冠軍) 的機型有望 2019 年初推出。

三星股價日線趨勢圖

據了解，新機型將搭載 7 英寸可折疊式螢幕，而手機一側將有顯示欄，及背面的攝像頭。如同三星 2016 年申請的專利。

據外媒報導，該公司將首先把市場定位於遊戲玩家消費者，並最終在 2019 年下半年瞄準廣大民眾。這個策略如同 2014 年推出的弧度螢幕機型，也是先以少量生產後再擴大販售給消費者。

Winner 的目標是提供與 Galaxy 和 Note 系列相同的第 3 款旗艦產品，而不是像 Galaxy Note Edge 這種一次性的實驗型手機。

然而，價格方面似乎是個紛爭的論點。在這種高端顯示器和必要的高端配備上，如大型電池和快速處理器等，Winner 可能售價就輕鬆地超越 1500 美元關卡，似乎把 Note 8 和 iPhone X 比了下去。

三星近年來一直未推出較引人注目的機型，雖然該公司高層認為手機銷量應不必報太大期望，但公司策略還是希望可以先比他品牌推出這類產品。

2017 年手機市場整體銷量也下滑了 0.3%，為產業的首次未成長年。分析公司 IDC 報告也稱，認為今年該市場預計應再下滑 0.2%。

而三星今年推出的 Galaxy S9 機型銷量過低也讓高層措手不及。目前市場預估 S9 的銷量應比前幾代機型差個 20%，這也使得三星把第 2 季營收目標稍微調降。