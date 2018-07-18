三星開發LPDDR5成功 比iX內存快上1.5倍

三星 (005930-KR) 開發了所謂的第一款 10 奈米 8-gigabit LPDDR5 DRAM 原型品，一款比上一代更快的內存模塊，可幫助配備 5G 的智慧型手機機器學習應用，並有機會導入未來的 iPhone 機型。

據了解，新的內存模塊的數據速率高達每秒 6400-megabit，包括 iPhone X 在內，比目前手機中使用的每秒 4266-megabit LPDDR4X 快上 1.5 倍。據三星稱，LPDDR5 內存能夠在 1 秒內發送 51.2 GB 的數據，相當於 14 個 3.7 GB 的全高清視頻文件。

三星將提供 2 種版本的 10 奈米內存，其中 6400 gigabit 型號具有 1.1 伏的電壓，以及需要 1.05 伏電壓的 5500 gigabit 版本。

三星號稱新內存擁有許多架構上的提升，並可以增加內存帶寬，包括將 DRAM 單元內存儲器庫的數量從 8 個增加到 16 個。同時，也使用了高度先進、速度優化的電路架構來加強產品性能。

為了節省功耗，記憶體將根據應用處理器的運行速度降低其電壓，減少使用「0」值來覆蓋單元，節省能耗。同時也具有「深度睡眠模式」，將功率使用減少到目前 LPDDR4X 的「空閒模式」一半。

圖：afp

總體而言，三星估計這將使功耗降低高達 30%，從而有助於延長移動設備的電池續航力及壽命。

然而，目前此記憶體才剛開發完畢，至量產時間可能要一段時間。三星提到此產品應與 DDR5 和 GDDR6 同時量產，但未給出時間表。LP 為 Low-power 縮寫，意思是低功耗的 DDR 記憶體。

對於蘋果 Apple (AAPL-US) 來說，LPDDR5 有助於提高 iPhone 的機器學習能力，提高手機效率。

蘋果的筆電 Macbook 有部份款式是使用較舊的 LPDDR3 內存，大約是 LPDDR4 速度的一半。

因使用英特爾版本的處理器，舊款 Macbook 的 LPDDR3 最多只能支援 16 GB 的內存，而新款 Macbook 使用了高耗能的 DDR4 內存，雖然將支持高達 32 GB 的內存，提高機器學習的速度，但蘋果也因此加大了筆電的電池容量。