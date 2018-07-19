〈分析〉現金為王？可避開股債波動 但需留意通膨加溫

2018 年市場混亂、前景不明，美國總統川普的各種政策，總是充滿不確定性，使得「現金為王」的辯論又重新升溫，這個話題恐怕還會在今年下半年延續。

傻子才抱現金？

今年最早提及「現金」的代表人物之一，可能是橋水基金創辦人 Ray Dalio。他在 1 月 23 日達沃斯論壇受訪時表示，基於川普的減稅政策，股市將帶來巨大的收益，而通膨情況良好，如果死抱著現金，恐怕會覺得自己很傻。

Dalio 的觀點很簡單。在通膨仍然緩慢，而全球同步成長的「金髮女孩」經濟近期仍將持續，在周期的後段及市場回購股票，預計會推升股市急漲，來自銀行、企業和投資人的現金將大量湧進股市。

可惜市場的走勢與 Dalio 的預測相反，股市來到近期高點，反而出現急殺修正，而且出現股債「雙殺」的現金。結果，在 Dalio 談話時抱持現金的「傻子」，是當時唯一的市場贏家。

金融部落格 The Heisenberg 報告認為，Dalio 的看法並非沒有道理，只是原本應該為股市提供燃料的財政刺激措施，卻意外的引爆市場資金擠壓，債市、股市都出現拋售，投資人無路可逃，持有現金反倒成為唯一的生路。

高盛不看好債市

美銀美林也在之後發表報告指出，當除了現金之外，投資人沒有其他替代方案時，就影響到其他避險資產，如 10 年期國債的需求，造成各類資產都被拋售的情況。美銀美林形容，現金的崛起，成為投資者考慮的「資產類別」，改變了原來多元資產配置的傳統分配決策。

美銀美林認為，缺少替代方案將打擊 10 年期國債需求

在 2 月股災過後，今年 5 月高盛的報告，重提了「現金為王」的觀點。高盛指出，股債都充滿了不確定性，無法提供良好投資機會，建議減持債券，並將 3 個月短期現金評為「優於大盤」。

高盛解釋，目前可預見夏季仍將陷於動盪，貿易緊張局勢可能會延續，政治風險也會增加。當前美國債券處於不利局面，因此不如增持現金，以應對詭譎多變的局勢。

高盛評現金優於大盤 (OW)

抱現金並非無風險

但是，持有現金真的是好的策略嗎？RBC Dominion Securities 前股票衍生品交易員 Kevin Muir 認為，只考慮現金而不考慮通貨膨脹是不智的，儘管長期以來沒有很高的通膨，但不代表投資人應該放棄思考利率問題。

近日公布的美國經濟數據顯示，6 月消費者物價指數 (CPI) 攀升至 6 年半的高點，年增 2.9%，加上川普的貿易戰也可能促使物價上揚，若過度持有現金，反而相對遭到「處罰」。