綠色動力環保(01330-HK)：A股異常波動 無應披露未披露重大事項

綠色動力環保(01330-HK)公佈，公司A股股票(601330-CN)於2018年7月16日、7月17日、7月18日連續三個交易日收盤價格跌幅偏離值累計超過20%，根據《上海證券交易所股票交易規則》的有關規定，屬於股票交易異常波動。經公司自查，併書面徵詢控股股東、實際控製人，截至本公告披露日，確認不存在應披露而未披露的重大事項或重要信息。

公司關註併核實的相關情況：

1、經公司自查，公司目前生產經營活動正常，日常經營情況未發生重大變化。

2、經公司自查，併向公司控股股東、實際控製人書面徵詢核實如下：截至本公告披露日，公司及公司控股股東、實際控製人不存在影響公司股票交易價格異常波動的重大事宜；不存在應披露而未披露的重大信息，包括但不限於重大資產重組、發行股份、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離和資產註入等重大事項。

3、公司未發現對公司股票交易價格可能產生重大影響的需要澄清或回應的媒體報道或市場傳聞;公司未發現其他可能對公司股價產生較大影響的重大事件。除公司已披露信息外，不存在其他應披露而未披露的重大信息。

4、經公司核實，未發現公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及其一緻行動人員在公司本次股票交易異常波動期間買賣公司股票的情況。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)