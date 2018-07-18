歐股盤中─科技類股走揚 泛歐 Stoxx 600漲逾0.5%

在科技類股領漲帶動下，今 (18) 日歐股早盤，主要指數走高，泛歐 Stoxx 600 指數一度上漲 0.51%。

台北時間週三下午 5 點 50 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.51%，德國 DAX 指數上漲 0.81%，法國 CAC 40 指數上漲 0.55%，英國 FTSE 指數上漲 0.66%。

週三早盤，科技類股表現亮眼，漲幅逾 2%。

愛立信 (Ericsson) 第 2 季營收優於預期，股價大漲 9%。

丹麥銀行 Danske Bank 第 2 季營收低於分析師預期，股價重挫 6%；英國廉價航空 EasyJet 預估全年獲利將攀高，股價上漲 4%。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾日前赴國會作證，他表示，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將維持漸進式升息步調。

對於當前經濟情勢，鮑爾指出，就業市場不斷走強，通膨也達到目標值 (2%)。

鮑爾說，貿易爭端對經濟的影響，難以預測，目前經濟面臨的風險尚屬平衡。

鮑爾對美國經濟抱持樂觀看法，淡化貿易戰的影響，昨日美股收高，道瓊工業指數收漲 55.53 點 (0.22%)，至 25119.89 點；標普 500 指數收漲 11.12 點 (0.4%)，至 2809.55 點；那斯達克指數收漲 49.4 點 (0.63%)，至 7855.12 點。