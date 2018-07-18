歐股盤前─指數期貨走揚 歐洲Stoxx 50期指上漲0.12%

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾對美國經濟抱持樂觀看法，淡化貿易戰的影響，昨日美股收高；今 (18) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度上漲 0.12%。

台北時間週三下午 2 點 31 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.12%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.08%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.11%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.13%。

鮑爾日前赴國會作證，他表示，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將維持漸進式升息步調。

對於當前經濟情勢，鮑爾指出，就業市場不斷走強，通膨也達到目標值 (2%)。

鮑爾稱，過去 3 年來，隨著經濟好轉，Fed 逐步將利率恢復至正常水準；他強調，若升息速度太慢，恐使通膨升溫、金融市場過熱；但升息太快，可能導致經濟弱化，通膨率降至目標值之下。

鮑爾說，貿易爭端對經濟的影響，難以預測，目前經濟面臨的風險尚屬平衡。

鮑爾對美國經濟抱持樂觀看法，淡化貿易戰的影響，昨日美股收高，道瓊工業指數收漲 55.53 點 (0.22%)，至 25119.89 點；標普 500 指數收漲 11.12 點 (0.4%)，至 2809.55 點；那斯達克指數收漲 49.4 點 (0.63%)，至 7855.12 點。

歐洲產業消息方面，荷蘭化學大廠 AkzoNobel、丹麥銀行 Danske Bank、愛立信 (Ericsson)、諾華制藥 (Novartis)，以及英國廉價航空 EasyJet，週三都將公布營收。

經濟數據方面，英國及歐元區，都將於週三上午，公布通膨數據。