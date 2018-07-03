DRAM量價齊揚 南亞科6月再締新猷 Q3有望更好

受惠於 DRAM 的量價齊揚，南亞科 (2408) 公布 6 月營收達 85.86 億元，續創單月營收新高，累計第二季營收 245.92 億元，也同創單季歷史新高。展望後續，因產業旺季到來帶動需求穩健走揚，加上平均報價依舊可望微幅走升，業界預期，南亞科第三季表現還有望更好。南亞科 6 月營收 85.86 億元，較 5 月成長 3.12%，也較去年同期成長 104.74%，累計第二季營收 245.92 億元，比第一季的 187.97 億元成長 30.83%，也創單季營收的歷史新高，累計今年上半年營收為 433.9 億元，較去年同期增加 74.56%。



展望第三季，拜 DRAM 需求穩健成長，加上平均單價依舊有機會成長低個位數百分比。為此，業界預期，南亞科第三季營收、獲利、單季平均毛利率均有望持續向上成長。