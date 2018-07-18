挺進台中 皇普砸近21億元 向寶佳林家宏取得舊光華高工建地

皇普建設 (2528-TW) 前進全台的企圖心十足，該公司今 (18) 日以約 20.72 億元，向大股東林家宏取得台中市進化路上光華高工進化校區商業區土地 3414.02 坪及地上建物，皇普建設指出，由於此案仍需經變更程序，並不會在短期內推案。

光華學校財團法人委由外資商仲高力國際辦理光華高工進化校區不動產公開標售，3414 坪商業區土地，標售底價 16.5 億元，在 6 月 20 日開標結果，是由寶佳機構副董事長林家宏以個人名義砸下 19.6 億元得標，高出底標 18.7%，換算每坪土地單價創區域新高價。

而林家宏也是皇普建設新團隊中，董事會「和築投資有限公司」的負責人，今天林家宏則以關係人身份以 20.72 億元出售光華高工進化校區土地 3414.02 坪及地上建物給皇普建設，換算土地價格每坪 59.8 萬元，將為未來建案推案使用。

皇普建設強調，向大股東轉購入該筆土地及建物完全以上月底標購價格 19.6 億元加上必要的契稅、變更費用等，其中並沒有任何價差。

光華學校原址位於台中市北區進化路上，鄰近一中商圈、親親戲院及中國醫大等商圈，生活機能成熟。此商業區土地約 3414 坪法定容積率 350%，如加計容積獎勵及容積移轉後，經初步試算，推估可開發容積上限為 500%，總樓地板面積超過 2 萬坪，而且可以興建住宅、辦公、零售、餐飲、飯店、醫療等相關設施，目前周邊新成屋每坪成交價站穩 25-30 萬元。

此外，皇普建設今天董事會也敲定在 9 月 5 日召開股東臨時會，將討論 9.5 億元股本等私募現增案，皇普建設此一私募現增案預計在股東臨時會通過後分次發行，但今年內確定將會辦理首次的私募，但額度及現增溢價目前尚未確定。

皇普建設在台南的建案在 2 月開工，楊梅的建案在 7 月開工，也等於在 2 年內沒有成品屋可以銷售。