【異動股】電力板塊表現搶眼 華電國際(600027-CN)衝擊漲停

午後，電力板塊表現搶眼，截止發稿，華電國際(600027-CN)盤中衝擊漲停現漲8.45%報4.49元，華能水電(600025-CN)漲8.36%報3.11元，上海電力(600021-CN)漲7.39%報7.56元，皖能電力(000543-CN)漲7.22%報4.90元，華能國際(600011-CN)漲6.34%報7.38，長源電力(000966-CN)漲5.34%報2.96元，國投電力(600886-CN)、岷江水電(600131-CN)、國電電力(600795-CN)等個股均紛紛漲近5%。

消息面上，國家發改委通過官方微信公眾號公佈了一則通知，強調一般工商業電價平均降低10%是《政府工作報告》的明確要求，是必須堅決完成好的重大任務。在這則名為《國家發展改革委辦公廳關於清理規範電網和轉供電環節收費有關事項的通知》中指出，為切實把《政府工作報告》關於一般工商業電價平均降低10%的要求落實到位，國家發改委已經下發過兩個通知併部署了5項降價措施，已取得初步成效，而且還將在9月組織專項工作小組赴部分地區開展重點督促指導。從中不難看出，國家降電價的力度有多大。

此外，國務院國資委17日召開中央企業、地方國資委負責人視頻會議。會議總結了上半年工作，併對下半年重點工作進行部署，尤其在央企重組和資源整合方面，提出了新要求。會議提出，下半年要穩步推進裝備製造、煤炭、電力、通信、化工等領域中央企業戰略性重組。

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