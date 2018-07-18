兆新股份(002256-CN)被深圳寶信舉牌 最新持股達5%

兆新股份(002256-CN)7月17日晚發佈公告稱，公司於7月17日收到深圳寶信金融服務有限公司(以下簡稱“深圳寶信”)出具的《簡式權益變動報告書》，深圳寶信從2018年7月11日至17日通過深圳證券交易所交易係統累計增持公司股份9412.06萬股，佔公司總股本的5%。本次權益變動前，深圳寶信未持有公司股份。

據公告，深圳寶信註冊資本為5億元，法定代表人為李敏斌，同時為公司董事長、總經理。相關資料顯示，中國金洋(香港上市公司)副總裁也叫李敏斌，於2015年8月3日起獲委任為公司的非執行董事及於2015年11月27日調任為執行董事，同時擔任公司多間附屬公司的董事及總經理職務;其於2007年12月至2008年10月，擔任深圳市寶能投資集團有限公司證券部經理，負責投資研究及證券管理業務。

公司表示，本次權益變動係深圳寶信基於對兆新股份未來發展前景及投資價值的認可。本次權益變動完成後，深圳寶信不排除在未來12個月内繼續增加或減少其在公司中擁有權益的股份的可能。

此外，根據《報告書》顯示，7月11日，深圳寶信以大宗交易的方式買入兆新股份7140萬股，在接下來的4個交易日，則是通過集中競價累計買入2272.06萬股。據公告顯示的增持均價和增持數量計算，此次深圳寶信舉牌兆新股份所用資金約為3.04億元。

在深圳寶信悄然買入的同時，兆新股份股價也在5個交易日連續上漲，累計漲幅為17.43%，截至7月17日，兆新股份收盤價為3.84元/股。

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