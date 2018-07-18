港交所與滬深交易所達成協議 小米被拒港股通曾大幅波動

香港交易所(00388-HK)旗下香港聯合交易所有限公司，昨天（星期二）與滬深交易所就港股通合資格證券的調整安排進行了卓有成效的會談，並在以下三方面達成了共識：

互聯互通的進一步優化和完善是雙方共同認可和努力的大方向，會繼續健康穩定地發展。

會議認為內地投資者對不同投票權架構（WVR）公司還缺乏瞭解，WVR公司納入港股通合資格證券需要充分考慮兩地市場的發展水準和監管實踐。因此，三所將在滬深港通合資格證券現有納入制度基礎上加入一個穩定交易期機制。

三所已商定成立聯合工作組，將盡快研究WVR公司納入港股通合資格證券的新補充機制具體方案和細則。

早前首只同股不同權公司小米-W於7月9日上市，上市首天便快速獲納入恒生綜合指數，市場憧憬可以自動成為港股通範圍股份，北水有望參與投資，刺激股價顯著上揚，至7月13日升至高位21.45港元，較招股價17港元高26.2%。然而滬深交易所突然於7月13日公告，暫不讓同股不同權公司進入港股通名單，小米股價亦因而大幅波動，由高位累計跌近2.6%，於7月17日收市報20.9港元。

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