退出日本市場 沃爾瑪擬出售旗下日本超市西友

隨著線上零售激烈競爭，特別是來自亞馬遜 (AMZN-US) 的龐大壓力，美國零售業巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 在檢視其全球業務後，計劃出售日本連鎖超市西友 (8268-JP)。

目前估計，雙方交易金額約落在 3000 億日圓至 5000 億日圓之間 (27 億美元至 45 億美元)，該公司目前已經在與主要零售商和私募股權基金進行接洽，潛在買家包括當地零售商和貿易公司。

然而，尋找合作夥伴可能會很困難，因為除了承擔可能產生的人工費用之外，買方還必須承擔重組 Seiyu 配送中心和 335 個地點的費用。

繼 2005 年家樂福和 2011 年 Tesco 退出後，沃爾瑪也將離開日本市場。沃爾瑪最近的策略在於退出低成長市場，將美國，中國和印度視為戰略市場，並縮小在英國和巴西的業務。沃爾瑪今年在印度的 Flipkart 投資了 160 億美元。

線上零售方面，沃爾瑪的重點是打擊亞馬遜。 2016 年該公司以 30 億美元的價格收購了美國線上零售商 Jet.com，旨在加速新零售。同時它也支持了一些中國的線上零售商。在 1 月時，沃爾瑪也加強了在日本的線上線業務，並與樂天 (4755-JP) 合作，預期在今年夏天開設線上雜貨店。

儘管如此，經營大型超市西友對沃爾瑪來說相對艱難。至 2016 年年底，沃爾瑪在日本的業務淨虧損達 2 億日圓。日本曾經占主導地位的超級市場正面臨越來越困難的商業環境。自 2000 年代以來，側重於便利性和低成本的便利店、藥店和線上零售便逐漸侵蝕市場。

沃爾瑪發言人拒絕對此發表評論。