港股盤前—美股強漲 港股可望追隨小反彈

今天推介 - 遠大中國（2789）。（原因請見第 4 點）

1）受 A 股拖累，港股週二低開低走，恆指低開約 90 點後持續下跌，最多曾瀉 401 點，雖則 A 股尾市跌幅收窄（但仍收低予心理關口 2800 點），也無助疲弱的港股，盤中更有沽空機構 GMT 於 Twitter 發文，指光學龍頭舜宇 （2382）有可能財務造假。最終恆指收報 28182 點，下跌 358 點。大市成交按日上升約 11% 至 782 億。滬深港通成交金額按日上升約 3% 至 76 億；流向仍為淨流出，金額約 8 億。



板塊方面，繼續是內銀和內房領跌，石油和油服公司也有沽壓；相反，個別汽車及物管股則見追捧。做空方面，佔大市成交再上升至 12.0%。牛熊証街貨比重最新仍為 44:56，重貨區方面，熊証重貨區仍在 29000-29099，牛証則分散在 27800-28199。

簡評 ： 昨天的一跌又把恆指帶回上落區的底部，能否站穩，當然又是看 A 股的那台戲。358 點的跌幅換來 782 億的成交，筆者的感覺是欲買貨者不急，欲賣者卻捨不得。做空和牛証最新分佈繼續發出偏弱訊號，且看 28000 點能否守穩；或許大市要等待業績期才有重估機會。



舜宇已發公告指沽空機的指控為不準確、不真實及沒有根據。留意這次 GMT 的狙擊是在 Twitter 發文，有別於早前狙擊新秀麗（1910）、安踏（2020）和中國光大國際（257）般在其網站有詳細報告。



GMT 的指控不一定正確，正如之前的狙擊也不見得理據獲認同，但一至兩成的跌幅已絕對符合沽空機構的胃納。挑選高估值基金愛股在弱市下攻擊可謂勝算甚高，業績期的禁買令也減低被挾空的風險。有趣的是被狙擊的公司經常說會保留追究權利，但近年只有狙擊恆大（3333）的香櫞被裁定行為失當，核數師也往往置身事外，是否公平？

2）在聯準局主席鮑威爾唱好經濟及企業業績帶動下，美股先跌後回升，道指收市四連漲而納指再創新高。道指收升 55 點或 0.22%，標指及納指則上升 0.4% 及 0.63%。紐約期油微漲。十年期國債債息回彈至 2.86%。港股 ADR 上升 181 點，相當於恆指 28362 點水平。

3） 新股訊息

4 檔新股將於今天開始買賣，下為暗盤表現 ：

第七大道（797）- 招股價 1.5， 暗盤收報 1.54。

光控精技（3302) - 招股價 1.17，暗盤收報 1.25。

Pacific legend（8547) - 招股價 0.3，暗盤收報 0.59。

百應租賃（8525）- 招股價 1.28，暗盤收報 1.88。

4） 個股消息

盈喜: 中國糧油 （606）（持續業務）、長城汽車 （2333）、中國罕王（3788）

鞍鋼（347）向控股股東收購鞍鋼朝陽全部股權，作價 59.04 億元人民幣。鞍鋼表示收購形成戰略協同效益，並進一步增強盈利能力。

遠大中國（2789）公布，旗下全資附屬瀋陽遠大將交還被收儲土地，當地代表將支付總計 5.5 億元人民幣作補償款。（公司停牌前市值只有港幣 5.6 億）

華能（902）公布，第二季完成發電量按年增長 14.52%；上半年累計完成發電量按年增長 11.51%。（即第二季增長提速）



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