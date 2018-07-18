陸關水喉 限港內房股發熊貓債 公司債與票據禁互償

大陸持續收緊地產商融資渠道，近期大陸監管部門已限制在港上市內房在境內發行熊貓債，同時亦禁止地產商將 2 種融資工具，即公司債與票據之間進行互相償還。

據財聯社報導，有關部門已進一步收緊內房的融資，其中包括限制在香港上市的大陸房企，於境內發行熊貓債，近期內房申請發熊貓債均未獲批，部分企業更已放棄在境內發行熊貓債的計劃。翻查紀錄，碧桂園 (2007-HK) 今年 2 月原本打算重啟發行人民幣 200 億元熊貓債的安排，但 5 月時宣布第二度暫停發債。

除了收緊審批熊貓債，監管部門亦通過窗口指導，禁止內房的公司債與票據互還。過去內房可以用公司債去償還票據，或者以票據償還公司債。目前，公司債是由交易所監管，票據是由銀行間交易商協會監管，由於公司債的期限一般較票據時間為長，因此內房可以通過大量短期票據融資來應付即將到期的長期債券壓力，而為防止內房以此方式「以債還債」，有關部門要求日後公司債只能還公司債，票據只能還票據。

香港《明報》報導，其實今年以來，在去槓桿的大方向下，內房多個融資渠道已被收緊，除了銀行對於信貸評級較低的地產商基本不批借貸之外，5 月發改委和財政部聯合發出通知，限制地產商境外發債所得，不能用於地產投資項目或補充運營資金，只能用作歸還存量債務，並要求企業提交資金用途承諾。

此外，官媒新華社昨 (17) 日發表評論表示，6 月份一二線城市住宅銷售價格有升有落，三線城市上升勢頭亦得到抑制，但必須堅持去槓桿、嚴監管，穩定房地產調控力度不鬆懈，推動開發投資向理性回歸。

文章提到，在環球經濟存在不確定性的形勢下，要立足防風險，繼續去槓桿，堅持支持實體經濟；房地產要從緊調控，其中特別關注去庫存後的供需變動、利用住房吸引人才引發的市場異動、熱點與非熱點城市的地區互動等，堅決貫徹「房子是用來住，不是用來炒」的政策導向。

在港上市的內房股：保利達資產 (0208-HK)、莊士中國 (0298-HK)、盛高置地 (0337-HK)、越秀房產 (0405-HK)、SOHO(0410-HK)、中新地產 (0563-HK)、北京北辰 (0588-HK)、合富輝煌 (0733-HK)、合生創展 (0754-HK)、世茂房地產 (0813-HK)、華潤置地 (1109-HK)、上置集團 (1207-HK)、合景泰富 (1813-HK)、碧桂園 (2007-HK)、上海復地 (2337-HK)、富力地產 (2777-HK)、遠洋地產 (3377-HK)、雅居樂 (3383-HK)、上置集團 (3900-HK)、融創中國 (1918-HK)、中國海外 (0688-HK)、萬科 (2202-HK)。