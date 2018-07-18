舜宇遭空襲 麥格理力挺叫價220元 分析師：理據薄弱跌幅有限

舜宇光學 (2382-HK) 昨(17)日遭做空機構 GMT Research 狙擊，指其外債續升「有點奇怪」，股價急挫近 7%，市值蒸發港幣百億元，成為繼去年瑞聲 (2018-HK) 之後，第二間被狙擊的藍籌公司。分析師表示，GMT 理據薄弱，除非再實際證據，否則下跌空間有限。

舜宇昨午後一度重挫 7%，低見港幣 141.6 元，收盤報港幣 142 元，跌 6.8%，麥格理力挺，維持其「跑贏大市」評級，目標價港幣 220 元。

舜宇光學股價

GMT 在推文中表示，舜宇雖然內部現金流增加，但外債續升是「有點奇怪」，不過現金餘額、應收帳等並沒有誇大。推文附圖標示舜宇的會計風險為「中度」，質疑有粉飾盈利、假資金流、債務對帳等不誠實行為。

GMT 引用財務分析工具，指舜宇有機會操控盈利和製造虛假現金流，公司過往 5 年內有 4 年債務出現重大不協調變化，佔總債務的 32%。此外，舜宇應付和預付帳出現問題，例如應付帳為 56 億元，等於銷售額的 24%，顯示應有隱藏的債務。另外審計支出過低，或顯示審計質素問題。

舜宇股價在 GMT 發文後急跌，彭博社引述舜宇投資者關係團隊人士表示正在檢查 GMT 的帖文和尋求法律意見，並稱舜宇財務報表準確。GMT 稍後在 Twitter 回應指發文前舜宇股價已下跌 5%，股價下跌不能歸咎他們。

彭博社亦引述 GMT 分析員 Nigel Stevenson 表示，該行無意指控舜宇或令人對其起疑，拒絕透露舜宇是否與 GMT 接觸。GMT 短期內無計劃針對舜宇發布報告，並指 GMT 並非做空機構，沒持有舜宇倉位。

舜宇昨晚發出公告，表示網上帖文內的指控為不準確、不真實及沒有根據，對不實指控造成的損失保留法律追究權利，並在合適時採取一切必要法律行動。

相對其他做空機構有實際營運的證據支持，GMT 只引用財務分析工具和舜宇財務數據，香港《明報》引述銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，GMT 的理據薄弱，似為只屬內部傳閱的筆記。

他認為，類似舜宇的業內頂尖公司，外債較多屬正常，其他質疑多為會計問題，並非舜宇做假帳。昨日舜宇股價急跌，他認為是市場擔心「空穴來風，並非無因」，而且同業瑞聲 (2018-HK) 曾有被狙擊先例，因此股價偏弱，除非再有實際證據，否則下跌空間有限。

這次事源有網民於 Twitter 留言並詢問了 GMT，GMT 回應網民指舜宇聲稱有 82% 鏡頭在外部銷售，卻只有 18% 用於手機模組，意味模組中使用的大多數鏡頭是從外部購買，認為舜宇可能透過內部銷售來誇大盈利。

不過，麥格理發表報告，指近日安排投資者到舜宇的車載鏡頭工廠，以及手機鏡頭新生產基地視察，並與公司高層會面，該行其後得出舜宇未來手機鏡頭及車載鏡頭業務，將持續增長及跑贏同業的預計，故維持舜宇「跑贏大市」評級、目標價港幣 220 元，此相當預測明年本益比 29 倍。

麥格理預料，未來舜宇的手機鏡頭增長快於鏡頭模組，長遠毛利率可擴大，手機鏡頭模組長遠毛利率更可達 40% 至 50%。在手機鏡頭全球市佔潛在擴大，以及車載鏡頭行業增長下，料舜宇有龐大上行空間。

