盤前財經大事搶先讀2018年7月18日

今日操盤前瞻

新股掛牌：奈米醫材

增資股上市：信義

除權息：裕隆、遠百、為升、東陽、喬山、潤隆、新光鋼、智崴、晶電、冠德、詩肯、岳豐、福懋、台橡、宏旭 - KY、京元電子、京站、蔚華科、新至陞、台聯電、瀚宇博、正瀚

Fed 主席鮑威爾支持進一步升息 貿易戰影響難料

聯準會 (Fed) 主席鮑威爾週二說，美國經濟成長速度，足以促使央行持續升息。他對經濟抱持肯定態度，他說經濟正加速擴張，國會積極的財政政策推升了經濟成長。閱讀全文...

利空頻傳股價險失守 900 元 國巨祭庫藏股拚止血

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 近來利空消息頻傳，股價跌跌不休，昨 (17) 日一度跌破 900 元大關，跌幅超過 3 成。國巨晚間宣布，將從 19 日起的 2 個月實施庫藏股，並轉讓給員工，買回區間 632.8~1616.8 元之間，買回數量 4500 張，佔公司已發行股份總數之比率為 1.28%。閱讀全文...

〈郭董開講〉擁市場、人才優勢 鴻海在美佈局有望擴大

鴻海 (2317-TW) 在美國威州佈局可望再擴大；董事長郭台銘接受港媒節目專訪時指出，美國不只有市場，還有人才技術，他認為現在鴻海在美國佈局設立的不只是工廠，而是一個生產技術研發中心，他並透露，現在也正準備將規模擴大。閱讀全文...

〈南山人壽內控缺失〉操盤手涉炒股 南山知情不報 2 個月 增資案恐生變

南山人壽今 (17) 日爆出台股操盤經理人私自買股後，用 LINE 群組發訊息給 200 多組員上車，有涉嫌炒股、經營地下投顧公司之嫌，南山人壽也有內控缺失的疑慮，針對此案不排除對南山祭出專案金檢。此外，南山人壽在 7 月 10 日有申報轉增資 104 億元案恐發生變數。閱讀全文...

2018 年 1 月 29 日是道瓊股價指數，也是數位革命的最高峰。在科學家的想像中，數位化革命似乎是一種快速繁殖過程；推開網路革命大門之後，所有數位化產品豁然頻繁衍生。但在真實生活上，很多產品仍然是新舊共存、彼此互相漸漸替代、才會演進到最後新的效用完全替代舊的；這多需要一段不短時間的漸漸演變。閱讀全文...