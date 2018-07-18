東陽兩大營運動能蓄勢待發 早盤填息近6成

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 上半年獲利表現處在相對低點，不過，隨著北美 AM 客戶有望在第 4 季起擴大庫存回補力道，再加上東陽布局中國 OEM 市場有成，長期成長動能無虞，今 (18) 日除息交易表現熱絡，股價漲幅近 3%，填息已近 60%。

東陽除息參考價 42.4 元，每股配發現金股利 2.05 元，是近 10 年來配息次高，由於長期展望樂觀，盤中股價獲買盤積極進場，漲近 3%，股價最高暫來到 43.6 元，填息約 60%。

東陽甫公布上半年稅前盈餘為 13.61 億元，年減 7.8%，每股稅前盈餘 (EPS)2.24 元，主要是因今年第 2 季傳統淡季相較往年更淡，並壓抑毛利表現，再加上 AM 銷售今年以來並未見北美主要客戶拉貨力道。

不過，由於北美車市保有量仍維持 3-5% 的成長幅度，法人預期，在第 3 季底開始，可望見 AM 強勁的回補庫存力道。

而在兩岸 OEM 市場，東陽已成功進階為 Tier1 製造廠，隨著近來朝輕量化產品發展，已取得大陸一汽、廣汽、東風和長安等 12 家多款新能源車型訂單。

法人樂觀看待，由於中國新能源車的長期成長趨勢不變，為東陽業績成長提供無虞的動能，目前 OEM 業務約占其營收約 60%。

東陽則強掉，隨著在中國的新產能開出，預估今年 OEM 業績續較去年成長 10-20%。