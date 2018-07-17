利空頻傳股價險失守900元 國巨祭庫藏股拚止血

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 近來利空消息頻傳，股價跌跌不休，今 (19) 日一度跌破 900 元大關，跌幅超過 3 成。國巨晚間宣布，將從 20 日起的 2 個月實施庫藏股，並轉讓給員工，買回區間 632.8~1616.8 元之間，買回數量 4500 張，佔公司已發行股份總數之比率為 1.28%。

國巨今年以來獲利表現亮眼，累計前 5 個月每股純益突破百億大關，來到 103.9 億元，每股純益為 29.53 元。但近來市場消息不斷，繼外傳董事長陳泰銘前妻出脫 1.2 萬張持股後，昨 (16) 日又出現 3 筆鉅額交易。加上今 (17) 日又傳出公司中國區主管表示被動元件市況疲弱、積層陶瓷電容 (MLCC) 將跌價 10% 等傳言，股價一度失守 900 元，雖收盤回到 904 元，跌幅 6.03%，但顯現市場信心已受到影響。

國巨除嚴正澄清被動元件市況疲弱以及 MLCC 跌價均為不實傳聞外，晚間更公告董事會決議將從 20 日起，實施為期 2 個月的庫藏股。

國巨表示，此次預計買回 4500 張普通股，買回區間在 632.8~1616.8 元之間，預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率為 1.28%，買回的股份則將轉讓予員工。

在 MLCC 供需吃緊、報價走高之下，國巨自結 5 月稅後純益 35 億元，年增 1073%，每股純益 9.95 元，創單月新高紀錄。

若加上 4 月自結純益 26 億元，國巨 4、5 月純益已達 61 億元，每股純益 17.38 元，已經超越第 1 季純益 42.79 億元，每股純益 12.15 元，法人看好國巨 6 月獲利可望再衝高，整季獲利亦將創高。