高盛第二季凈利大增44% 但強勁表現或難以持續

高盛股價盤中一度下跌 2%，創下 6 月 25 以來日內最大跌幅，最終收跌 0.056%。華爾街分析師們在高盛看似亮眼的財報中發現了瑕疵。

他們指出高盛的股票交易業務意外下滑，並對高盛借貸業務 Marcus 提出了問題。

摩根士丹利分析師 Betsy Graseck 在報告中稱，高盛的投資銀行業務表現不錯，但其他收入的表現難以持續。強勁的投資管理費增長難以持續，本季度的表現主要來自於獎勵費（年增率上漲 290%）。

周二（7 月 17 日）19:30，高盛公布其 2018 年 2 季度財報，受惠於公司投資銀行業務的強勁表現，公司交出 9 年來最為強勁的第二季財報，季度利潤年增率大漲 44%。

第第二季每股收益 5.98 美元 ，市場預期 4.66 美元；

第第二季凈營收 94 億美元，市場預期 87.6 億美元；

第第二季 FICC 業務銷售和交易營收 16.8 億美元，市場預期 16.5 億美元；

第第二季股票銷售和交易業務營收 18.9 億美元，市場預期 19.7 億美元；

第第二季投資銀行業務營收 20.5 億美元，市場預期 18.4 億美元。

高盛 CEO Lloyd Blankfein 評論稱：

「我們所有主要業務表現穩健，推動了 9 年來最強勁的上半年回報。」在良好的經濟背景和深厚的客戶關係下，公司有能力投資於有吸引力的機會，以滿足客戶的需求，並繼續創造利潤增長。

在具體細節方面：

公司第二季營收增長 19.2%，達到 94 億美元。第二季利潤年增率大增 44%，但與第一季相比，環比下跌 6%。每股收益 5.98 美元。

（圖片來源：zerohedge）

在機構客戶服務方面：

公司固收業務（FICC) 凈營收年增率上漲 45%，達到 16.8 億美元，略高於市場 16.5 億美元的預期；公司稱與極富挑戰的去年第二季相比，FICC 客戶的交易變的活躍，做市條件改善，但相較於 1 季度做市條件有所困難。

但股票業務凈營收 18.9 億美元，年增率基本不變，不及市場預期的 19.7 億美元；公司稱與今年第一季相比，第二季的交易環境波動性較弱，做市環境較為惡劣。

最大的驚喜來自投行業務，公司投行業務年增率上漲 18.2% 達到 20.45 億美元，大大超出市場預期的 18.4 億美元。相關營收增長主要是由於其金融諮詢業務營收年增率上漲 7%，公司稱這主要是由於市場併購活動增加所致。承銷業務營收年增率大漲 27%，公司稱主要受股票承銷推動，相關主要驅動因素在於更高的 IPO 凈營收。

公司投資和貸款業務年增率大增 23.4% 至 19.4 億美元，公司稱 PE 凈收益大幅增加，主要受公司特定活動 (包括銷售) 的推動，部分抵消了公共股本凈收益大幅下降的影響。

（圖片來源：高盛季報）

但公司股票在財報後基本保持不變甚至在部分時間裡微跌，市場分析稱除了最近銀行股連續交出強勁財報市場對公司期望較高外，相關市場反應主要受公司非薪資費用增長影響，受法律及監管問題影響，相關數據年增率增漲 24%，達到 26.6 億美元，比市場預期高出 2 億美元。

而在薪資費用方面，公司相關數據則低於市場預期，達到 34.7 億美元，考慮到相關員工的增長，這意味著公司平均員工薪酬與上一個季度相比實際上保持不變，為 33.97 萬美元。

（圖片來源：zerohedge）

同時，公司正式作出官宣，大衛 · 索羅門（David Solomon） 將於 10 月 1 日起擔任高盛 CEO，接替現任 CEO 貝蘭克梵。索羅門現年 56 歲，1999 年作為合夥人加入高盛，管理槓桿化融資團隊，2006 年成為投行部門聯席主管，2016 年被提拔為高盛聯席總裁。一年多後被任命為獨立總裁，明確了接班人身份。