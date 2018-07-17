高盛官宣：David Solomon將接替貝蘭克梵擔任CEO 10月1日上任

高盛官方宣布：大衛 · 索羅門（David Solomon） 將於 10 月 1 日起擔任高盛 CEO，接替現任 CEO 貝蘭克梵。

雖然外界早就知道索羅門會接棒，但正式提名 CEO 人選目的是幫助所羅門順利地重組高管團隊。

索羅門現年 56 歲，1999 年作為合夥人加入高盛，管理槓桿化融資團隊，2006 年成為投行部門聯席主管，2016 年被提拔為高盛聯席總裁。一年多後被任命為獨立總裁，明確了接班人身份。

一朝天子一朝臣

高盛近期內部高管變動已經引發市場關注。外界普遍認為，所羅門的個人意志正對高盛決策產生影響，高盛內部的貝蘭克梵時代正在宣告結束，所羅門時代正在開始。

高盛 5 月宣布，證券部門聯席主管 Pablo Salame 和 Isabelle Ealet 將於 6 月離任，令 45 歲的 Ashok Varadhan 成為該部門唯一領導。

Ealet 的離任尚屬意料之中，因為她負責的大宗商品業務去年業績史上最糟糕，而 Salame 的離職則更突然。長期以來，Salame 一直是該部門的實際負責人，也是副董事長，與即將離任的 CEO 貝蘭克梵關係密切，還是該公司最具影響力的機構之一——合夥人委員會的主席。

此外，貝蘭克梵也沒有選擇新總裁，而是將決定權留給了所羅門。

所羅門還將決定是否將證券部門中的股票和固定收益交易部門合併或拆分。

在企業文化重塑方面，所羅門曾表示，高盛的優先事項將是平衡員工間的性別比例，提升服務同一客戶的不同業務部門協同性。此外，他還是高盛進軍消費金融領域的主要推手。

5 月初，高盛還挺進了以前從不會碰的新業務領域：將與蘋果公司聯手推出信用卡。知情人士透露，新卡將搭載 Apple Pay，並最快於 2019 年推出。分析指出，這對忙於轉型的高盛來說是個好消息，因為蘋果可能給高盛帶來數百萬零售客戶。

所羅門不僅開始嚴肅研究如何提振業績不佳的交易部門，也提出了可能產生數十億美元額外收入新方案。例如，在達拉斯和西雅圖等美國中型城市拓展投資銀行業務、擴大高盛在線借貸業務 Marcus，以及更多為大型企業客戶交易外匯和大宗商品等。