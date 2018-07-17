仍看好Netflix前景 摩根大通：股價下跌是買入時機

雖然 Netflix 第 2 季用戶成長不如預期，導致其股價於昨 (16) 日盤後重挫 14%，但摩根大通分析師仍看好 Netflix 前景，認為股價下跌時，是買入時機。

Netflix 於週一盤後公布第 2 季財報，美國用戶新增 67 萬，低於分析師預期的 119 萬；國際用戶增加 447 萬，亦不及分析師預期的 497 萬，使其盤後股價重挫 14%。

Netflix 每股純益 (EPS) 為 0.85 美元，優於市場預期的 0.79 美元；營收增約 4 成，至 39.1 億美元。

週二 (17 日)Netflix 股價開盤走跌，CNBC 數據顯示，台北時間週二晚間 9 點 46 分，Netflix 股價下挫 11.63%。

Netflix 股價開盤走跌。(圖：翻攝自 CNBC)

根據 CNBC 報導，摩根大通分析師 Doug Anmuth 於報告中指出，第 2 季財報表現，將使 Netflix 股價承壓，但這不代表 Netflix 有根本上的問題，股價修正時，是個買入的好機會。

Anmuth 仍看好 Netflix 前景，維持「增持」評級，並將其目標價，從 385 美元，調升至 415 美元。

美銀美林分析師 Nat Schindler 也在報告中寫道，Netflix 的表現，並未出現成長趨緩跡象，「我們認為，Netflix 仍有很大的成長空間。」

Schindler 強調，第 2 季用戶成長不如預期，Netflix 會更審慎地擬定因應措施，並在接下來幾季中，漸入佳境。