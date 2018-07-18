鞍鋼(00347-HK)逾69億購母企鋼鐵冶煉業務

鞍鋼(00347-HK)公布，向控股股東鞍山鋼鐵集團收購鞍鋼朝陽全部股權，交易代價59.04億元人民幣(約69.34億港元)。

鞍鋼朝陽主要從事鋼鐵冶煉、鋼壓延加工、鋼鐵製品經銷、鋼鐵冶煉廢棄物綜合回收利用、焦碳冶煉及副產品生產及銷售。截至2018年5月31日，鞍鋼朝陽的資產淨值為30.34億元人民幣(35.63億港元)，2016年度與2017年度稅後利潤分別為9241.26萬元人民幣與盈利10.33億元人民幣，2017年度淨利潤高於利潤總額的原因是由於朝陽鋼鐵在2017年度對以前年度未彌補的虧損確認遞延所得稅資產。2018年度首5個月稅後利潤7.676億元人民幣，2018年首5個月淨利潤高於利潤總額的原因是由於朝陽鋼鐵在2018年首5個月期間對以前年度未彌補的虧損確認遞延所得稅資產。

鞍鋼表示，收購事項與該公司擴展其鋼材生產相關經營業務的現有戰略一致，將於內部形成戰略協同效益，並進一步增強盈利能力。

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