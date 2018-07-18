美股盤中─Netflix股價下跌 抵銷嬌生漲勢 大盤小幅上漲

美國股市週二中場小幅上揚，Netflix 股價大跌，抵銷了嬌生的強勁獲利。

台北時間 00:01

道瓊工業平均指數上漲 30.87 點或 0.12% 至 25095.23。

Nasdaq 指數上漲 24.63 點或 0.32% 至 7830.34。

S&P 500 指數上漲 7.72 點或 0.28% 至 2806.19。

Netflix 股價下跌逾 9%，該公司公布訂戶成長較預期疲弱。該大型串流公司週一說，第一季國內訂戶成長 67 萬戶，國際成長 450 萬戶。分析師預估，國內增加 123 萬戶，國際增加 511 萬戶。

分析師說，Netflix 股價已高，沒有利空消息空間。

其他大型科技股亦隨 Netflix 走低，但很快反彈，縮小跌幅。

科技股是今年表現最佳類股，至週一收盤為止，上漲近 15%。幾檔科技股貢獻了今年 S&P 500 逾 80% 的漲幅。

貝萊德公司執行長芬克 (Larry Fink) 提及今年領漲股票數量偏少的擔憂。他說，如果除去幾檔表現較佳的科技股，股市便乏善可陳，讓人憂心。

芬克並說，股市正處於轉折點。投資人試圖了解升高的風險與不確定性。

科技股為 S&P 500 指數中，權值最大類股。至 6 月 29 日為止，科技股佔整體 S&P 500 權值的 26%，健保股佔 14.1%。

財報季今日持續，嬌生公布獲利與營收高於預期。該公司股價上漲逾 4%。

分析師說，財報季初期表現良好，目前為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，逾 80% 獲利優於預期。

聯準會 (Fed) 主席鮑威爾今日在參院委員會進行聽證會，他說由於經濟成長明顯轉強，他支持進一步升息。