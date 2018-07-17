華爾街分析師看好 高喊下半年「道瓊3萬點」

川普年初就喊道瓊 (DJIA-US) 下個目標是 30000 點，華爾街分析師觀察，亮麗的財報數據、股利看增、公債殖利率表現穩定等利多，將會帶動下半年道瓊指數上看 30000 點。

特許金融分析師 (CFA) Tony Hayes 在《Seekingalpha》發文指出，美股亮麗的財報數據將能刺激道瓊股利擴發，可望推升道瓊指數再度寫下歷史新高，加上預期長天期美債殖利率走勢穩定，道瓊指數在今年飆至 30000 點可能性相當高，明年更可能上看道瓊 4 萬點。

Hayes 還提到，去年受到美國稅改重創，第四季整體營收下跌，但今年第一季情況轉好，預估整體營收增長的趨勢將延續到第二季。

Hayes 再透過股利折現法回推道瓊指數合理估值，估計道瓊將在明年奔至 4 萬點，目標價落至 42804 點，Hayes 宣布維持道瓊指數「買進」評級。

道瓊指數在 1 月 26 日創下歷史新高點 26616。

道瓊指數此前在 1 月 26 日創下今年來的歷史新高 26616 點，Tigress Financial Partners 投資長 Ivan Feinseth 當時就提到，全球經濟同步成長、企業獲利可期，加上薪資增長等利多因素激勵，美股可望將繼續創高。

道瓊背後不可不知的隱憂？

雖然華爾街分析師 Tony Hayes 認為道瓊下半年可望上 3 萬點，但仍有一派市場人士認為，目前美股並非一帆風順，牛市是否能延續仍需要考量許多的不確定因素，如貿易戰關稅的加徵，對於企業獲利的擠壓即為一例。

上個月美國發起貿易戰，多數市場經濟學家即預測，若美中貿易戰開打，道瓊成份股恐將會成為標靶，因道瓊成份股多為跨國集團股，估將會在貿易戰環境中首當其衝。

同時 6 月 19 日百年老店奇異 (GE) 因股價長期萎靡遭受剔除，退出了道瓊工業指數 30 檔成分股，該公司當時是道瓊創始的 12 檔成份股僅存的最後一家，這也象徵了美國的經濟結構，正出現大幅轉變。

道瓊指數今年迄今漲幅為 1.40%，週二 (16 日) 來到 25064 點，後續是否有多頭行情延續漲勢，值得投資人持續關注。