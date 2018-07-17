〈M17 三週年〉6月營收攀新高 拚今年營收翻倍成長

直播平台 17 Media 母公司 M17 Entertainment 集團今 (17) 日表示，17 Media 創立三週年，每日產出直播內容，從平均 300 小時增加到 7000 小時。17 Media 母公司 M17 Entertainment 預估，上半年營收將超過去年同期 1 倍，6 月營收登上歷史新高，今年力拚全球營收翻倍成長。

17 Media 在海外市場包括日本、南韓、新加坡與香港等已開發亞洲區域，年營收及市占都保持亞洲區領先地位。根據 17 Media 指出，目前在台灣營收市占為 39%，在台灣市場排名第一。

17 Media 指出，平台直播主人數在台灣 3 年內成長 3 倍，在全球成長超過 10 倍，全球直播主人數預估到今 (2018) 年底將上看 20000 人。17 Media 未來將致力創造更多精彩專業的原生內容，以多元內容吸引使用者追蹤，深化平台黏著度。

M17 Entertainment 集團財務長顧尚修指出，集團擁有眾多國際投資夥伴，例如日本愛貝克斯 (Avex Inc.) 、量能文創等，透過各方資源扶持，2017 年 17 Media 營收占集團總營收逾 90%，為 M17 Entertainment 貢獻超過 7000 萬美元 (約新台幣 21.3 億元 )。

17 Media 成立 3 週年之際，顧尚修表示，集團期待在今年底全球營收翻倍成長。

M17 Entertainment 也指出，17 Media 在日本市場快速成長，用戶每日使用時間高於其他地區，已經去年 9 月的 40 分鐘，成長到目前的 54 分鐘。