前英國搖滾樂團主唱 投資成立區塊鏈新創公司

英國搖滾樂隊「創世紀」的主唱 Peter Gabriel 在英國投資成立一家區塊鏈新創公司 Provenance。該公司將使用區塊鏈技術幫助消費者追溯食品來源，目前投資金額還不得而知。

Gabriel 加入了由 Working Group Capital Fund、Digital Currency Group、Merian Ventures 和 Plug and Play 領導的一群投資者。有了新的資金，總部位於英國的區塊鏈新創 Provenance 希望能擴大產品線。

Provenance 的目標是通過運用區塊鏈技術在食品運輸中創造更好的透明度，使用分散式帳本技術構建材料和產品的可追溯系統，使供應鏈更加透明。

該公司還利用乙太坊區塊鏈來追蹤零售商品的銷售地點。預計在 2025 年該公司將推出這款區塊鏈的應用程序，並追蹤多達 1,000 多家食品和飲料業務。

Gabriel 曾談到了 Provenance 的使命: 「我們需要能夠信任食品來源和供應鏈，特別是在保證食品以道德的方式來生產的。我相信，Provenance 所提供的服務，使用他們的區塊鏈數據系統，將在未來成為一個重要的角色，給予消費者有很大的益處，並為小型獨立生產商提供公平的競爭環境。」

Provenance 也在其董事會中增加了兩名成員，Merian Ventures 的創始人兼合夥人 Alexsis de Raadt-St. James 將成為董事會主席，而來自 Working Capital 的合夥人 Chemain Sanan 將成為董事之一。

今日早些時候， Provenance 的投資者之一，來自 Digital Currency Group 的執行長 Barry Schubert 表示，他認為比特幣已經「觸及了今年的最低點。」並且他「實際上，在上週買入了一些比特幣」。他補充道，「作為一種資產類別，它將會繼續存在。我百分之百地對這種分散式的、非法定形式的貨幣資產保持信心。」