央行上海總部：上半年個人貸款增速下滑 個人住房貸款增量回落

2018年上半年，上海市貨幣信貸運行平穩，本外幣各項存款增加，非金融部門存款增長;實體經濟貸款需求較強，新增中長期貸款佔比較高，大中型企業貸款投放較多，個人住房貸款增速回落。6月末，上海市本外幣各項存款餘額11.70萬億元,同比增長4.9%,增速較上年末上升3.1個百分點;上半年本外幣各項存款增加4580.67億元，同比多增3499.70億元，其中6月份增加481.51億元，同比多增1075.57億元。本外幣各項貸款餘額7.20萬億元，同比增長10.9%，增速較上年末回落1.1個百分點。上半年新增本外幣各項貸款4491.14億元，同比少增472.09億元，其中6月份新增1134.58億元，同比多增37.86億元。

一、各項存款增長，個人存款增加

(一)人民幣存款多增，外匯存款增勢回落。6月末，全市人民幣和外匯各項存款餘額同比分别增長5%和5.9%，增速較上年末分别提高3.1個和回落0.5個百分點。上半年全市人民幣存款增加3800.40億元，同比多增3244.85億元，其中第二季度新增1839.37億元，同比多增563.24億元。分部門看，上半年非銀行業金融機構人民幣存放和個人存款分别增加1275.42億元和1205.13億元，同比分别多增3413.75億元和278.13億元;廣義政府存款和非金融企業存款分别增加994.46億元和304.37億元，同比分别多增303.64億元和少增755.90億元。上半年全市新增外匯存款103.89億美元，同比多增0.91億美元，其中第二季度減少10.55億美元，同比多減36.17億美元。按部門分，非金融企業外匯存款新增84.58億美元，同比多增1.14億美元;非銀行業金融機構外匯存放增加17.35億美元，同比少增1.44億美元。

(二)非金融企業存款先抑後揚，境内企業存款增速回落較快。2018年6月末，上海市本外幣非金融企業存款餘額同比增長8.1%，增速同比下降8.3個百分點。上半年本外幣非金融企業存款增加927.90億元，同比少增578.69億元;其中，第二季度新增886.47億元，環比多增845.04億元。上半年，境内非金融企業本外幣存款增加206億元，同比少增975.88億元。按存款種類分，境内企業的普通存款和大額存單均有下降，其中本外幣活期存款、協定存款、定期存款和大額存單分别減少1230.52億元、657.46億元、358.77億元和106.68億元，同比分别多減2170.58億元、841.50億元、少減69.37億元和多減174.65億元;而本外幣保證金存款和結構性存款分别增加1440.87億元和1064.90億元，同比分别多增1224.56億元和462.29億元。境外企業本外幣存款新增721.90億元，同比多增397.19億元;其中活期存款和定期存款分别新增386.51億元和320.65億元，同比分别多增95.45億元和358.42億元。

(三)個人存款增長。2018年6月末，上海市本外幣個人存款餘額同比增長3.3%，增幅較上年末增加1.2個百分點。上半年新增本外幣個人存款1237.99億元，同比多增343.19億元。從存款結構分,高收益存款和活期存款有所增加，而定期存款持續回落。上半年本外幣個人結構性存款、大額存單和活期存款分别增加726.49億元、599.82億元和224.79億元，同比分别多增660.16億元、294.83億元和少增122.54億元;個人本外幣定期存款減少449.38億元，同比多減414.02億元。

(四)境内非銀行業金融機構存放同比多增，境外同業存款回落。上半年，非銀行業金融機構本外幣存放增加1398.53億元，同比多增3420.97億元，其中境内非銀行業金融機構本外幣存放增加1437.18億元，同比多增3975.98億元，主要是特殊目的載體公司和保險公司本外幣存放分别增加705.57億元和243.14億元，同比分别多增2160.81億元和438.51億元。本外幣境外同業存放減少38.65億元，同比多減555.01億元。

二、各項貸款增長平穩，信貸結構有所調整

上半年,上海市中資金融機構本外幣各項貸款增加4197.33億元，同比少增575.85億元;外資金融機構本外幣各項貸款增加355.90億元，同比多增86.23億元。上半年金融機構貸款變化主要有以下五個特點：

(一)人民幣和外匯貸款均同比少增。上半年全市新增人民幣貸款4233.29億元，同比少增634.81億元，其中6月份增加925.17億元，同比多增182.57億元。分部門看，全市非金融企業人民幣貸款增加3295.17億元，同比多增320.78億元;個人人民幣貸款增加933.42億元，同比少增943億元。上半年全市外匯貸款新增27.02億美元，同比少增7.77億美元，其中企業外匯貸款增加21.56億美元，同比少增32.37億美元;拆放非銀行業金融機構外匯資金增加7.31億美元，同比多增23.44億美元。

(二)非金融企業貸款增速回升，固定資產貸款需求增加。6月末金融機構本外幣非金融企業貸款餘額同比增長10.2%，較上年末上升0.7個百分點。金融機構上半年新增非金融企業貸款3505.45億元，同比多增279.87億元;其中本外幣中長期貸款增加2212.75億元，同比多增291.87億元。按貸款結構分，境内非金融企業本外幣經營貸款和固定資產貸款分别增加1507.30億元和1019.97億元，同比分别少增1050.87億元和多增236.98億元;本外幣貿易融資和融資租賃貸款分别增加255.57億元和160.25億元，同比分别多增19.78億元和少增14.75億元;票據融資增加109.54億元，同比多增957.31億元，主要是轉貼現增加272.81億元。

(三)境内企業貸款行業投向均衡。上海市金融機構新增境内企業貸款(不含票據融資)的行業投向較為均衡。從行業劃分看，上半年金融機構新增境内非金融企業本外幣貸款投向房地產業和建築業的貸款分别增加927.30億元和340.81億元，同比分别多增395.55億元和267.14億元;投向租賃商務業、製造業、交運倉儲郵政業和批發零售業的貸款分别增加629.86億元、325.20億元、239.95億元和158.23億元，同比分别少增642.86億元、147.65億元、139.30億元和580.41億元。從借款企業規模看，大中型企業貸款增加較多。其中投向境内大型企業和中型企業的本外幣貸款上半年分别增加2095.20億元和1347.92億元，同比分别多增343.27億元和126.14億元。

(四)保障性住房開發貸款增長。上半年全市本外幣房地產開發貸款增加552.81億元，同比多增104.84億元。按貸款投向分，本外幣住房開發貸款和商業用房開發貸款分别增加301.86億元和245.24億元，同比分别多增1.97億元和23.74億元;保障性住房開發貸款增加128.54億元，同比多增23.03億元。6月末，保障性住房開發貸款餘額同比增長27.1%，增速同比上升9個百分點。

(五)個人貸款增速下滑，個人住房貸款增量回落。6月末全市本外幣個人貸款餘額同比增長14%，同比下降14.5個百分點，增速為近兩年最低。上半年全市新增本外幣個人貸款925.05億元，同比少增922.53億元。從貸款投向分，本外幣個人住房貸款上半年新增275.03億元，同比少增914.20億元;其中6月份新增73.77億元，同比少增98.41億元;6月末,本外幣個人住房貸款餘額同比增長4.9%,同比回落21個百分點。上半年本外幣個人汽車消費貸款增加140.63億元，同比少增33.38億元;本外幣個人其他消費貸款增加129.61億元，同比少增57.34億元。

文章來源：央行上海總部

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