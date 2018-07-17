6月底3G用戶還有213萬戶 電信業爭搶升級4G客戶

3G 業務特許執照將在今年 12 月 31 日屆期終止，根據 NCC 統計，截至 6 月底 四家電信公司合計還有 213 萬 552 戶的 3G 用戶數，其中以台灣大 (3045-TW) 80 萬 3220 戶最多，遠傳 (4904-TW) 居次，仍有 79 萬 5306 戶有待升級，兩家公司今 (17) 日宣布祭出優惠升級方案留客及搶客，電信業者下半年搶客戰將愈加激烈。

NCC 統計顯示，去年底全部 3G 用戶數高達 606 萬 7805 戶，今年 6 月底降至 213 萬 552 戶，各電信業者中，除了亞太電 (3682-TW) 已全是 4G 用戶之外，其餘四家業者仍有 3G 用戶待升級，其中，台灣之星已降至 5583 戶，中華電攜手華碩 (2357-TW) 祭出專案搶客，截至 6 月 3G 用戶降至 52 萬 6443 戶。

台灣大指出，繼 499 低價吃到飽促案，大幅提升 3G 轉換 4G 用戶後，自有品牌 Amazing 系列手機也是吸引用戶升級的重要利器之一，鎖定 3G 用戶推出首款平價指紋解鎖 Amazing A55 新機，月付 399 元手機 0 元，7 月申辦指定專案加碼再送最高近萬元通話金。

根據市場調查機構所公布的報告指出，台灣大自有品牌 Amazing 系列手機，是今年 5 月台灣市占前 10 大手機品牌，因 CP 值很高，吸引精打細算族群。

遠傳指出，觀察發現 3G 用戶平均帳單金額約 500 元以內，因此規劃低門檻「4G 購划算方案」，月付 199 起，包括涼風扇、電鬍刀等精選熱銷家電，或衛生紙、洗衣精、洗碗精等民生用品都可免費宅配到家；另外，鼓勵 3G 用戶升級 4G，特別推出限時優惠方案，3G 用戶攜碼申辦指定專案，月付 199，就送米家 IH 智慧電子鍋。

遠傳表示，在 3G 升級 4G 上也有多元的辦理管道，3G 月租型用戶可透過遠傳官網 3G 升級 4G 專區、行動客服 APP 或手機直撥 123 進線客服，免出門以「原卡、原機、原資費」的方式升級 4G，至 12/31 前原約升級 4G 新絕配費率，加碼再送前 6 個月 4G 上網吃到飽優惠。