公發公司上半年籌資逾3千億元創4年高 國泰、富邦占近3成

金管會今 (17) 日公布今 (2018) 年上半年公開發行公司籌資達新台幣 3038.41 億元，創 4 年新高，年增 11.75%，光是國泰金控、富邦金控募資就近 820 億元，占比近 3 成。

金管會公布今年上半年度公開發行公司募集發行及私募有價證券情形，今年上半年籌資申報生效案件共 127 件，較去年同期增加 8 件、增幅為 6.72%，募集金額為 3038.41 億元，創 4 年新高，較去年同期增加 319.54 億元，增幅為 11.75%。

今年上半年公開發行公司籌資金額創 4 年新高，主因今年上半年度大型募資案件較多所致，光是國泰金控現增 420 億元、富邦金控現增 399.99 億元，合計募資就近 820 億元。

金管會指出，國泰金現增 420 億元，將全數用來轉投資國泰人壽；至於富邦金 399.99 億元，其中 110 億元將用於轉投資廈門銀行、200 億元作為投資富邦人壽公司債、57.8 億元作為償還負債、32.19 億元則用於充實自有營運資金。

另外，今年上半年公開發行公司辦理私募案件共 46 件，金額為 429.97 億元，件數較去年同期增加 4 件，金額則是減少 123.94 億元。

金管會表示，今年上半年，公開發行公司辦理國內募集金額，占總募集金額的 92.15%，海外募集金額占總募集金額的 7.85%，顯示企業仍以國內募集資金為主，與去年度上半年的 92.35% 及 7.65% 未有明顯差異。

金管會指出，今年上半年度公開發行公司辦理國內現金增資，及發行公司債的資金用途，以償還債款、轉投資及充實營運資金為大宗，其中，轉投資占比高達 24.37%，為歷年新高。轉投資占比大幅攀升，與國泰金控轉投資國泰人壽 420 億元，富邦金轉投資廈門銀行 110 億元有關。