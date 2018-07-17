〈南亞科法說〉上半年每股賺6.07元 多項獲利指標亮眼創高

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (17) 日公布第 2 季財報，其中第 2 季毛利率與營益率分別以 55％與 46.8%，雙雙續創歷史新高，稅後純益 113.04 億元，每股純益 3.68 元，創歷年同期新高，而上半年包含雙率、純益與每股純益，則皆寫下歷年來同期新高，上半年每股純益 6.07 元。

南亞科第 2 季合併營收 245.92 億元，季增 30.8%，年增 94.8%，毛利率 55%，季增 3.2 個百分點，年增 11.1 個百分點，營益率 46.8%，季增 2.5 個百分點，年增 13.8 個百分點；稅後純益 113.04 億元，季增 56.4%，年增 74.2%，每股稅後純益 3.68 元。

南亞科今年上半年合併營收 433.9 億元，年增 74.6%，毛利率 53.6%，年增 11.4 個百分點，營益率 45.7%，年增 13.44 個百分點，雙率均寫歷年同期新高；稅後純益 185.31 億元，年增 89.77%，每股純益 6.07 元，創歷年同期新高。

南亞科指出，第 2 季平均 DRAM 售價較第 1 季增加中個位數百分比，銷售量也較上季增加約 20%，雖然第 1 季匯兌損失達 11.78 億元，但第 2 季已成功回沖，新台幣貶值貢獻匯兌收益達 17.68 億元。

南亞科第 2 季 20 奈米產品銷售占總營收約 7 成，較上季成長約 1 成，南亞科預估，第 3 季位元銷售季成長可達中個位數百分比，全年位元銷售成長量維持第 2 季預估的 48%。