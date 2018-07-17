〈房產〉冷熱迥異 桃園經國重劃區土地標售16筆 只有2封標單投標

桃園市政府今 (17) 日標售桃園經國市地重劃區抵費地共 16 標土地標售與 3 標土地標租，僅有 2 封標單投標，貼近底價標脫住宅區及商業區土地各一筆，與日前標售中路地區的高人氣、高溢價率脫標狀況迥異。

桃園市政府這次標售 6 標是商業區土地，最小面積 199.24 坪，最大 1006.39 坪，每坪標售底價介於 81.9-93.5 萬元；10 筆住宅區土地，最小面積 37.86 坪，最大 185.06 坪，每坪標售底價介於 48.9-51.2 萬元，桃園市政府並以此標售作為桃園土地交易風向球，試探此區市場接受度。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，這次標脫率僅 12.5% 寫下次低記錄，主要是標售土地為流標舊標案，加上標售底價與上次標售底價降幅不高，商業區僅微降 2%，住宅區下調 4%，導致買家興趣缺缺。同時，本次標售的住宅區標案基地面積偏小坪數，也是市場認同度不高的重要原因。

桃園市政府 6 月 27 日最靠近中正藝特區重劃區的中路地區 11 筆土地，共 9 個標號，標脫率達 66.7%，最高得標單價每坪 77.5 萬元標脫，溢價率 46.5%，創下該地區土地標售最高溢價高紀錄，同時也是該地區土地標售單價次高紀錄，相比之下今日經國重劃區標案顯得相對冷清。

台灣房屋經國特區直營店店長黃奕憲指出，經國市地重劃第 1 階段實施範圍東至春日路，西側及南側皆以南崁溪為界，北至有恆街；早在 2013 年起已有許多知名建商陸續插旗，如中悅、璟都、嘉璟、昭揚、寶佳、忠泰等，主要是看好未來發展潛力。

黃亦憲說，經國重劃區當地 2015 商業區土地行情每坪約 100120 萬；住宅區土地行情每坪約 70-80 萬元，目前商業區土地行情已修正至每坪 8090 萬元；住宅區土地也修正到每坪 50-55 萬元，目前桃園市政府政府標售的底價與市場行情相去不遠，故今日商業區土地每坪 85.9 萬元以及住宅區土地每坪 51.2 萬元標出符合市場行情，也是溢價率不高的主因。