華爾街大行迎來閃亮半年報 衍生品交易員瞬間吃香

繼今年第一季受益於在股票交易業務的出色表現後，華爾街大投行第二季的股票業務表現再度強勁，這也使得它們交出了漂亮的第二季財報。

摩根大通股票業務連續第二個季度創紀錄，收入年增率增長 24%，達到 20 億美元。花旗集團的股票收入增長 19% 至 8.64 億美元，第第一季時年增率增長 38% 至 11 億美元。

美國銀行第二季股票業務收入也達到 13 億美元，年增率增長了 17%。該行第一季股票收入曾創下 15 億美元的歷史最高水平。

就像第第一季一樣，衍生品交易在今年上半年發揮了關鍵作用，該交易尤其得益於波動性的反彈。波動性回歸使 2018 年大銀行的股票交易業務回升，這一趨勢的一個縮影就是股票衍生品行業變熱門，該行業向機構投資者出售產品，允許他們對沖其股票部位或對特定的股票、行業或指數進行定向投注。

摩根大通的首席財務官 Marianne Lake 和美國銀行首席財務官 Paul Donofrio 均對 Business Insider 表示，就像第第一季一樣，衍生品對其股票業務做出了超額的貢獻。花旗集團也指出，所有業務的增長反映了「持續的市場波動性帶來的好處」，這是衍生品交易商更喜歡的環境。

當市場平穩地向一個方向發展時，投資者對股票的需求會較少，正如前兩年的美股市場。但隨著波動性回歸，交易環境的變化讓銀行的股票業務大量增加。

而與此同時，川普挑動貿易衝突，再加上對第二季義大利和西班牙政治不確定性擔憂的加劇，市場的波動性仍然處於高位。

這些都助推了衍生品交易的熱潮得以延續，也引發了針對衍生品人才的爭奪戰。

股票衍生品交易員已成為華爾街招聘戰場的焦點。今年以來，副總裁或更高級別的美國股票衍生品人才流動已超過 40 例。