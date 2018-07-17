亞馬遜Jeff Bezos身價超越1500億美元 成史上第一富豪

Jeff Bezos 現在已經成為現代歷史上最富有的人，他的淨資產現在超過比爾蓋茲 (Bill Gates) 經通膨調整後的高峰紀錄。

據《彭博社》億萬富翁指數，他是亞馬遜 (AMZN-US) 的創始人，原本就已是全球最富有的人，週一 (16 日) 隨著股價上揚，他的淨資產也首度跨越 1500 億美元大關，比微軟 (MSFT-US) 聯合創始人目前的身價 955 億美元高出約 550 億美元。

根據《彭博社》數據，1999 年，蓋茲是首位淨資產總額飆升至 1000 億美元大關的科技名人，按通貨膨脹調整後的價值約為 1490 億美元。

《彭博社》報導，從《福布斯》1982 年開始公佈其年度財富排名以來，Bezos 比其他任何人都富裕。

Bezos 資產超越 1500 億美元門檻的這一天，適逢亞馬遜展開其全年購物銷售活動會員日的同一天。

亞馬遜股票連續 8 天上漲，週一收漲 9.46 美元或 0.5%，收於創新高的 1822.49 美元。今年以來飆升超過 55%，讓 Bezos 的淨資產在不到 7 個月的時間裡增加了 500 多億美元。

Cresset Family Office 的 CEO Michael Cole 說：「一般人大概很難去了解。」「這個數字實在是太驚人了。」

美國聯準會的一份報告顯示，2016 年全美收入最高 1% 的家庭控制著美國 38.6% 的財富，而最低的 90% 則為 22.8%。去年，國際樂施會 (Oxfam International) 發現超過 80% 的收入來自世界人口的前 1%。

排在 Bezos 和蓋茲後面的全球前五大富豪為：波克夏控股 (BRK.A-US) CEO 巴菲特的 830 億美元，臉書 (FB-US) CEO 馬克查克伯格的 830 億美元和零售集團 Inditex 創始人 Amancio Ortega 的 750 億美元。