電競生態系要成形，女性玩家是關鍵

【撰文：唐子晴 】

電競的參與者若只有單一性別，生態系是做不起來的。在我看來，女性的參與度提高，才能代表電競完全滲透到生活中。

若用「女性參與」的文化視角觀察，電競在第一階段是一個「徹底的男性市場」。國外曾做過遊戲《Dota》的相關調查，發現男性玩家高達 96%、女性玩家只有 4%，目前有機會成為電競項目的高難度硬派遊戲，女性玩家的比例都很難超過一成。

但在 2015 年，國際上發生一件相當有震撼力的事：第一位打進《英雄聯盟》北美頂級決賽 LCS 的女性選手出現——Remilia，但她的身分比較特殊，是一位 LGBT（女同性戀者 Lesbian、男同性戀者 Gay、雙性戀者 Bisexual、跨性別者 Transgender）。要知道，連 2015 年《英雄聯盟》女子聯賽都曾禁止 LGBT 參加。

這件事背後的意義是文化認知夠開放，電競這時進入第二個階段——「妹子開始加入戰隊」。過去大家聽到 LGBT 總會有偏見，但觀眾會因為比賽成績而崇拜 Remilia，比較不會把焦點放在她的性別取向和私生活，這就是把電競選手當成一項職業，讓電競融入生活的實際例子。

女性玩家參與度開始提高了，已經占了《英雄聯盟》中玩家的一成。

女孩對電競的想法開始轉變，以前常常聽到「男朋友被電動搶走」，現在不少女孩子乾脆和男朋友一起團練，第三階段就是「妹子普及跑去玩」。

2017 年手遊《傳說對決》在台灣走紅，有一點很特別，除了男性玩家外，因為遊戲不用另外申請 Garena 的帳號，用 Facebook 即可直接登入，帶來兩大新族群——中小學生和女生。一場遊戲 10 個人，每次組隊可以明顯看到，女生頭像的比例都占了 3 成以上，這對電競來說可是不得了的突破。而且女性玩家還有一大特色，玩硬派遊戲「進場難、出場也難」，相較男生遊戲壽命更長，不容易喜新厭舊。

但「女子戰隊、女子聯賽」還是走不出「看顏值」的性別限制，一直無法大眾化。剖析遊戲公司的心態，仍希望參賽的女性有顏值、又要有實力，但兩者比較難兼顧。

當有男選手奪冠時，大家一定都覺得他很棒，不會特別去關注他的外貌，但對女性這方面的要求就很高。因戰隊需要贊助，就要有商業價值，這樣才能生存。女性要在電競中發光發熱，刻板印象產生的矛盾，還需要被突破。

(本篇為 cacaFly 網紅發案中心負責人林音觀點，由《數位時代》唐子晴採訪整理。)

＊尊重智慧財產權，如需轉載請聯繫《數位時代》​：

來源：《數位時代》 2018 年 7 月

更多精彩內容請至 《數位時代》