【異動股】5G板塊持續強勢 中興通訊(000063-CN)再度漲停

早盤，5G板塊持續強勢，截止發稿，中興通訊(000063-CN)再度漲停報17.06元，飛榮達(300602-CN)漲停報37.51元，富春通信(300299-CN)漲停報5.14元，縱橫通信(603602-CN)漲停報36.85元，大富科技(300134-CN)漲停報10.68元，南京熊貓(600775-CN)漲停報報6.31元，意華股份(002897-CN)、恒為科技(603496-CN)等股上漲超5%。

7月15日，中興通訊正式啓動了之前早已預備的業務重建計劃，開始全面恢復全球業務。據悉，從13日晚開始，中興通訊員工就陸續去到了工作崗位上，首個訂單來自中興墨西哥的終端業務線。

中興通訊16日晚公告，公司A股股票7月12日、13日、16日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%以上，屬於股票交易異常波動情形。經核實，公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息;公司、控股股東不存在關於公司的應披露而未披露的重大事項。

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