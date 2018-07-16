〈台塑集團調薪〉年年調薪與同仁分享豐收果實 近2年調幅均創高

台塑集團今 (16) 日舉行年度調薪最終會議，總裁王文淵與工會協商後拍板調薪 4%，寫下連續 4 年調薪逾 3％紀錄，也是 34 年來調薪幅度新高。台塑集團高層指出，調薪是為感謝同仁同心協力、一同為公司創造不錯的業績表現，帶動營運穩健向上，集團每年會根據消費者物價指數 (CPI) 波動來考量調薪幅度，盼能讓員工有更好的生活。

台塑集團近來受惠產業景氣熱絡，四寶去年集團獲利創歷史新高、高達 2472.48 億元，年增 14.2%，其中台塑化與台化全年每股純益雙雙寫新猷，台塑與南亞寫歷史次高紀錄，伴隨獲利表現攻高，四寶今年配息也相當大方，紛紛寫下近年來新高。

台塑集團前 3 年每年員工年終，都已給到 6 個月高標水準，在今年 2 月的台塑集團總管理處尾牙上，台塑集團總裁王文淵也說，今年若國際與政治局勢未出現大動盪，在大環境佳的情況下，需求可望增加，四寶營運預期能維持去年動能，年終可望再拿 6 個月，而在今日的年度調薪會議上，王文淵也拍板調薪 4%，創下連續 4 年調薪逾 3% 的紀錄。

談及台塑集團年年調薪，且近 2 年來調幅均創高的原因，台塑集團高層指出，第一，要感謝同仁同心協力、一同為公司創造不錯的業績表現，帶動營運穩健向上；第二，集團每年會根據消費者物價指數 (CPI) 波動來考量調薪幅度，盼能讓員工有更好的生活；第三，也會考量未來大環境整體可能的變化與狀態。

雖說留才也是調薪的因素之一，不過，台塑集團高層表示，集團員工忠誠度相當高，流動率不高，留才並非調薪的主要考量，主要是為了要謝謝員工的付出與努力。