盤前財經大事搶先讀2018年7月17日

今日操盤前瞻

法說會：南亞科

除權息：勤美、和泰車、瓦城、雄獅、飛捷、環球晶、信邦、松翰、健鼎安泰銀、碩天、中華食、炎洲、豐泰



宏達電推 U12 + 五月天旗艦機 下半年還有新機添動能

搶攻旗艦機商機，宏達電 (2498-TW) 昨 (16) 日推出 U12 + 旗艦機五月天限定版，台灣區總經理陳柏諭表示，未來將結合區塊鏈和虛擬實境 (VR) 技術整合在 U12 + 外，據悉下半年還會持續推出中階款新機，為營運再添動能。閱讀全文...

〈台塑集團調薪〉年年調薪與同仁分享豐收果實 近 2 年調幅均創高

台塑集團今 (16) 日舉行年度調薪最終會議，總裁王文淵與工會協商後拍板調薪 4%，寫下連續 4 年調薪逾 3％紀錄，也是 34 年來調薪幅度新高。台塑集團高層指出，調薪是為感謝同仁同心協力、一同為公司創造不錯的業績表現，帶動營運穩健向上。閱讀全文...

〈訊聯拓業務動能〉幹細胞業務年增 7 成 上半年每股純益上看 0.5 元

訊聯 (1784-TW) 幹細胞儲存業務營收，今年至 6 月已年增 7 成，總經理劉天來指出，訊聯新商業推廣模式逐步見效，營收有望持續帶動獲利，今年第 1 季稅後純益 941.8 萬元、每股純益 0.19 元，一季就較去年全年虧損大幅改善，法人估，上半年每股純益將上看 0.5 元。閱讀全文...

台幣連五貶恐壓抑 Q3 電子旺季行情 後市看美元、人民幣拉鋸戰

台股加權指數昨 (16) 日收全日最低點 10817.45 點，下跌 47.09 點，從匯市來看未見外資人氣匯集狀況，終場收貶 1.9 分至 30.575 元，匯銀人士指出，新台幣已連 5 貶，暫無強勁升值的推升力道，短線趨貶格局不變，所幸成交值已縮至一般量，應該暫不至於再爆量重挫，後市仍有待觀察美元和人民幣間的升貶表現。閱讀全文...

比特大陸再融資 10 億美元 預計年底香港上市

虛擬貨幣挖礦機大廠比特大陸 (Bitmain) 預計 8 月申請 IPO、年底香港上市。比特大陸正進行新一輪 10 億美元 (約港幣 78 億元) 融資，預計融資後公司估值將達 150 億美元 (約港幣 1177 億元)。閱讀全文...