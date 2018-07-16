中保無限+衝刺推廣客戶數 今年用戶目標6萬戶

中保 (9917-TW) 推出的「中保無限＋」服務業務，預計在今年達成 6 萬用戶的營運目標，家庭用戶數也設定達成 1.6 萬戶的目標；同時，中保對於現有 13 家的中保無限家生活館經營也認為以新莊門市的表現最優秀，預計以新莊門市的經營為範本，將經營區域跨出雙北市。

中保加強與盟友富邦集團的合作，今年首度贊助富邦悍將職棒與球迷「搏感情」爭取好感，副董林建涵將在新莊棒球場與中信兄弟對戰的開球秀登場。

中保無限＋智慧居家系統為中保轉型物聯網生活服務業的產品，今年營運重點持續在推廣客戶數。

中保目前擁有系統用戶約 15.2 萬戶，其中使用無線的「中保無限＋」服務用戶達 5.5 萬戶，中保在今年職棒球季，則首度以贊助以新莊為主場的富邦悍將隊，且採取贊助方式為台灣保全業首見，中保主管指出，富邦集團投入大手筆上億元經費經營富邦悍將球團及球場，透過此一贊助合作模式為台灣最熱、最全民化的職棒運動協助導入正向循環。

中保贊助富邦悍將球團。(圖：中保提供)

中保集團旗下的威航及復興航空過去也曾贊助職棒球隊，但中保本身則為首次贊助球團，在以爭取北部地區用戶為主訴求之下，中保也曾評估過贊助桃猿隊，但最終則選擇以新北市新莊為主場的富邦悍將隊，並在 28 日的與中信兄弟隊賽事前主辦主題日，開賽並由中保副董林建涵上場演出開球秀。

中保副總經理蔡發言人蘇盈彰指出，中保一直與富邦集團維持密切合作關係，包括富邦集團的富邦建設推出建案，也指定採用中保的安全系統，而此次中保在運動行銷上，則以富邦悍將為主要切入職棒領域的贊助對象。