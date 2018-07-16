〈台塑集團調薪〉調薪4%創34年新高 集團對員工薪資將增加逾6900萬元

台塑集團今年可望寫下連續 4 年調薪逾 3% 的紀錄，台塑集團今日舉行年度調薪最終會議，總裁王文淵有感同仁去年均相當辛苦、集團表現也不錯，與工會協商後拍板調薪 4%、相當於每人調薪約 2100 元，創 34 年來調薪幅度新高，集團針對員工薪資將增加逾 6900 萬元。

台塑集團今日舉行年度調薪最終會議，勞資雙方協商過程相當融洽，據悉，工會原先提出加薪 2500 元、相當於調幅 4.76%，王文淵則針對下半年國際局勢與企業營運等部分做全盤考量，盼工會支持企業永續經營的考量，雙方協商調幅後，王文淵認為去年同仁均相當辛苦，集團表現相當不錯，因此拍板定案調薪 4%。

此外，針對工會提出盼能給予慰勉金的獎金部分，消息人士指出，王文淵則將與台塑企業四大公司高層討論後，再回覆工會需求，也可能在與四大公司高層討論後，再與工會開一次年度調薪會議。

不過，王文淵在今年初的台塑集團總管理處尾牙上曾表示，若四寶營運維持去年動能，年終可望再拿 6 個月，也是連續 4 年年終發放 6 個月，讓工會對慰勉金的加碼空間充滿期待。

台塑集團以往調薪幅度大多不超過 3%，若調薪幅度達 4%，可望創下連續 4 年調薪逾 3% 的紀錄。目前台塑集團基層員工平均薪資 52600 元，等於每人約加薪 2100 元，寫下 34 年來調薪幅度最高紀錄，若以集團員工人數約 3.3 萬人計算，集團針對員工薪資將增加逾 6900 萬元。