美國對中國貨品關稅清單倘實施料影響香港2.2%出口

中美貿易摩擦升級，香港政府周一表示，美國先後兩份針對中國貨品加征關稅的清單一旦全數實施，香港受影響的貿易額將達1,300億港元，相當於近一半由內地經香港出口美國的貨值受影響，占香港整體貨物出口的2.2%。

商務及經濟發展局局長邱騰華下午與香港主要商會及中小企協會的代表會面後表示，雖然美國擬加碼的2,000億美元清單，仍在建議中，但政府初步評估，以2017年數字計算，清單內6,000多項商品一旦實施（即加征10%關稅），香港受影響貿易額（由內地經香港轉口去美國）約836億港元，占內地經香港出口美國的貿易額約三成。

連同原先已實施的清單，兩者合共達1,300億港元，即接近一半內地經香港出口美國的貨值受影響。

「我覺得市場氣氛正在逆轉中，因為出口商對下半年訂單有憂慮；但與商會傾談時，則暫未看到有企業直接受到很大的即時沖擊，但我們要嚴陣以待。」邱騰華說。

香港工業總會主席郭振華表示，近期商會對旗下會員進行問卷調查，收回的問卷未充分顯示中美貿易戰對廠商的影響程度，因加征關稅有機會令成本上升，而有50%在內地的香港出口商打算將大部分上升成本轉嫁予進口國（即美國）。

「現時內地港商有轉移生產線至東南亞的打算，但不是因為貿易戰，而是內地要求來料加工轉為獨資企業，所以很多港商已轉至東南亞生產。貿易戰2,000億美元清單包含的比較多，有機會影響廠家找新市場，做較長期部署。」郭振華說。

邱騰華表示，政府會觀察情況，在此期間工貿署、商經局及各非政府單位包括貿易發展局、出口信用保險局、生產力促進局及各商會都會有密切聯絡。此外，政府亦利用駐華盛頓辦事處做諮詢工作。

他續稱，除上述短期措施外，政府長遠會繼續擴大香港自由貿易範圍，繼續和其他合適國家簽訂自貿協議，帶來的好處是關稅的減免。未來政府計劃在海外增設五個辦事處，因香港的貿易市場仍有很大的開拓空間。除了將在東盟開設第三個辦事處外，也正和印度、俄羅斯、南韓及阿聯酋討論在當地適合的城市開設辦事處。

香港已先後與內地、新西蘭、歐洲自由貿易聯盟國家、智利、澳門，東盟及格魯吉亞達成達成了七份自貿協定，並正與馬爾代夫和澳洲進行自貿協定談判。

路透香港7月16日

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