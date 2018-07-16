匯損回沖+銅價下修 法人估宏致Q3毛利率可望重返2成水位

連接器廠宏致 (3605-TW) 併購龍翰及志展後，佈局車用以及工業用的效益逐步顯現，加上台幣貶值匯損回沖，法人估宏致在連虧二季之後，營運可望轉盈。第 三季邁入傳統旺季，美中貿易戰開打也刺激終端客戶拉貨力道增強，在原料銅價回檔修正之下，宏致的毛利率可望穩步回溫至 2 成左右。

宏致併購連接線廠龍翰後，今年 4 月車用電池模組線束開始出貨，加上去年下半年併購通路商志展認列營收，第二季營收來到 16.9 億元，季增 11.6%、年增 36.5%。

獲利方面，第二季雖然原料銅價依然高檔，但隨著台幣走貶，匯損可望回沖，且車用產品出貨後，成本亦將較首季試產時降低，法人估宏致第 2 季可望轉盈，將能擺脫連二季虧損。

第三季進入傳統旺季，加上美中貿易戰帶動終端客戶加速出貨，拉貨力道轉強，宏致稼動率可望提升，另外銅價 6 月以來大幅下滑，公司庫存約為 1 個月，7 月後將可陸續反映，法人估宏致毛利率可望回升至 2 成左右，獲利表現穩定回溫。

為因應電腦及消費性電子相關終端市場成長趨緩，宏致近來拓展車用及工業產品線， 在龍翰以及志展整合完畢後，目前 NB 及 3C 產品的營收比重下降至 65~70%，而工業則占約 25%，車用則約 7%，產品組合逐漸改善。