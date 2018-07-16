台新金旗下台新融資租賃營運亮眼 獲銀行團聯貸3.5億人民幣

台新金 (2887) 旗下台新融資租賃 (中國) 公司，在南京正式與銀行團完成人民幣 3.5 億元的聯貸簽約。台新金今日表示，這次聯貸案是由玉山銀行 (中國) 統籌主辦，簽約儀式在南京市台辦主任曹勁松見證下，由玉山銀行 (中國) 總行行長陳嘉鐘、台新融資租賃 (中國) 公司董事長陳力雄共同簽訂。台新金強調，此次聯貸資金將支持台新融資租賃在中國的業務發展與擴張。陳力雄說，此次聯貸款案由玉山銀行 (中國) 擔任統籌主辦暨管理銀行，參貸銀行除了土地銀行、華南銀行及臺灣銀行外，陸資南京銀行也在參貸行之列。在各參貸銀行的支持下，最終以人民幣 3.5 億元為簽訂合約，銀行團對台新融資租賃 (中國) 公司的營運表現給予高度肯定，也看好未來的發展。



台新金指出，台新融資租賃 (中國) 公司自 2011 年設立至今，已在蘇州、上海、東莞、重慶、武漢等地設立分公司，服務據點遍及中國 18 個城市。目前累計撥放貸款已達人民幣 61 億元，客戶數達到 15,000 位，去年的業績創下歷年最高。今年上半年的獲利逾人民幣 2,400 萬元，較去年同期大幅成長 140%。



台新金表示，相較其他台資金控或銀行在大陸轉投資設立的融資租賃公司，台新融資租賃在中國的經營績效為處前段班，該公司的業務發展以直接租賃為主，持續配合政策扶持中小微企業，也在去年獲江蘇省融資租賃行業協會評定為「2017 年江蘇省融資租賃年度公司」，顯示整體表現受到當地行業協會的肯定。