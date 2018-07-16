生達上半年營收年減1成 奶粉新品上市推動營運

生達 (1720-TW) 上半年營收為 16.67 億元，年減 11.71%，生達指出，主要是旗下端強實業的新安琪兒奶粉，受到法國乳廠沙門氏菌感染牽連，自主下架所致，隨著下半年推出新品，期待對營收能挹注新動能。

生達 6 月營收 3.12 億元，月減 7.63%、年減 7.61%，第 2 季營收為 9.04 億元，季增 18.41%、年減 7.42%，今年上半年營收為 16.67 億元，年減 11.71%。

生達總經理范滋庭表示，上半年的營收衰退，主要是由於子公司端強實業 2017 年底受到法國知名乳廠沙門氏菌感染牽連，即使新安琪兒奶粉安全無虞，端強仍採高標準，自主全面下架。

范滋庭指出，端強每季均都針對全球性食安事件，以及高風險汙染源進行分析。新安琪兒奶粉在台灣嬰幼兒奶粉市場深耕多年，將用差異化的產品來因應大環境的新需求和挑戰。

面對下半年市場景氣，范滋庭認為，端強旗下新安琪兒奶粉將於 7 月推出新品，看好下半年集團營收後勢。

端強為生達自 2000 年起的轉投資公司，持股占比約 9 成，2017 年營收為 5.38 億元，稅後純益 5541.2 萬元，每股純益 2.53 元，占生達年營收約為 14%。

生達化學日前高血壓藥生達舒心樂膜衣錠 160 毫克、80 毫克兩樣產品，因中國大陸浙江華海製藥公司所生產的原料藥 Valsartan，經發現含有具基因毒性疑慮的 N - 亞硝基二甲胺 (NDMA) 成分，經食藥署要求下架回收，生達強調，該藥品採自主性預防下架，對營收占比影響不到 1%。