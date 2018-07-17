【永豐期貨】台指選擇權盤前－被動元件弱勢 台股殺尾盤失守季線



◆期貨走勢

台指期週一下跌 35 點至 10813 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 4.45 點，電子期轉為正價差 0.31 點，金融期逆價差縮至 - 0.34 點。現貨部分，三大法人賣超 42.47 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 265 口至 8852 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 328 口至 35064 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3748 口至 16110 口。

上週五美股三大指數續揚，帶動週一台股早盤持續反彈，不過台積電在費半指數收黑影響下走弱，加上陸股開盤後走跌，連帶影響韓國與台灣股市陸續翻黑，台股多方信心降溫，指數在季線上弱勢震盪，午盤過後賣壓加重，尾盤台積電為首的多檔權值股大單殺尾，終場加權指數下跌 47.09 點或 0.433%，收在 10817.45 點，成交量能 1241.32 億，較前一日縮減 211.71 億，盤面上八大類股全數下跌收黑，其中以紡織類股跌幅 0.26% 表現相對抗跌。技術面觀察，週一台股以實體黑 K 留上影線跌落季線下，目前上方半年線反壓仍重，不過日 KD 與 MACD 維持黃金交叉向上，反彈的偏多架構尚未被破壞，然而，股后國巨自 7 月開始持續偏弱，目前股價已修正至 6 月 22 日的頸線支撐附近，若股后失守此支撐，被動元件的投資信心打折將間接影響台股的多方士氣。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.19 降至 1.15，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.31% 升至 13.26%，賣權平均隱含波動率由 13.17% 升至 18.82%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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