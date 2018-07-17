【大慶證券】投顧盤前－外資偏空  中小型股為主流



◆盤勢分析

美股四大指數昨晚除道瓊走揚外，其他三大都呈現拉回的走勢，道瓊上漲主要原因在於銀行股公布財報優於預期，在缺乏其他利多刺激下導致科技股陷入震盪。由於目前市場還在消化先前中美貿易戰的議題，雖然短線利空略有消退，不過仍持續牽動投資人情緒，所幸代表避險的美元指數昨晚並未再大幅上漲，反而是延續周五拉回的趨勢，對於新興市場來說，不啻為一好消息，整體而言，在目前缺乏新題材以及利多刺激下，研判美股將維持目前盪趨勢不變，風險仍在於中美貿易戰的相關議題。

亞股昨日大多陷入震盪拉回的走勢，除了上週美股漲勢收斂外，美元短線維持強勢，導致亞幣沒有大幅升值也是一大因素，若從影響亞股最大的陸股來看，上證指數在上周五攻抵月線後今日多頭欲振乏力，原因在於目前技術面月線持續下彎，加上波段跌深後第一次來到月線附近，所以短線多方震盪後只要沒有跌破 7/12 日低點，都還有再創短高機會，不過若波段多方續航力要強，則未來人民幣能否轉升將是一大關鍵。

台股昨日開高走低，多頭表現虎頭蛇尾，原因在於台幣並未明顯由貶轉升，導致外資沒有實質買盤所致，所幸，從技術面來看，台股在上周五以跳空中長紅站上季線之後，短底已經成形，未來只要不跌破上周五低點，多方都沒有轉弱的疑慮，只是，因為 10900 點以上套牢賣壓仍大，因此量能持續放大就成為多方的當務之急。從盤面來看，大型股大多熄火，而上周五表現搶眼的蘋概股也僅剩下台郡、可成等零星個股表現，所幸生技股在美國 NBI 生技指數創高，並且生技月即將到來加持下，相對搶眼，晟德、佐登等指標股再創波段高點，生技股短線輪動態勢未變，而 MOSFET、矽晶圓接棒被動元件演出，也讓人氣不散，不過因被動元件殺尾盤，短線就要留意這些高檔業績股可能出現的賣壓，目前來看，在內資積極加上政策偏多下，中小型股仍為選股重心，包括半導體、IC 設計、蘋概、電動車、MOSFET、整流二極體、PCB、矽晶圓、網通等均是可留意的方向。

