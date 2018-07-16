荷蘭銀行： 強勢美元年底終結 黃金明年有望回至1400美元

由於美元升走強、聯準會升息與美股上揚降低市場避險需求，黃金價格在過去 3 個月下滑超過 8%，荷蘭銀行 (ABN Amro) 分析師指出，儘管黃金的弱勢仍再持續，但已很接近價格谷底，認為明年會回到每盎司 1400 美元的水平。

荷蘭銀行的貴金屬與鑽石分析師 Georgette Boele 在 13 日報告中寫到：「美元走升，美中貿易戰開打，歐元區經濟前景下修以及人民幣匯率下滑皆導致黃金價格疲弱。」

然而，Boele 指出，黃金價格已接近低點，他認為黃金在第 3 季將滑落至 1225 美元，但在第 4 季將反彈回 1250 美元，在 2019 年將持續走升至 1400 美元的水平。

紐約商品期貨交易所 (COMEX)8 月交割的黃金期貨價格微漲 0.08% 至每盎司 1242.20 美元。

黃金期貨價格走勢

荷蘭銀行表示，今年黃金價格面對的最大阻礙仍是強勢美元、聯準會持續升息以及美債殖利率攀升，美元指數 16 日下滑 0.08% 至 94.68。該行認為美元和在今年年底將站上高峰，但之後強勢美元將開始走弱，美債殖利率的情況相同，將在年底達到高點之後下滑。

美元指數走勢

技術指標則顯示，黃金價格共面臨 3 個上行關卡：1244 美元 (50 小時移動平均)、1248 美元 (100 小時移動平均) 與 1252 美元 (200 小時移動平均)。

下行支撐點則為：1239 美元 (每小時移動支撐)、1236 美元 (7 月 13 日低點) 與 1234 美元 (50 個月移動平均)。

美國聯準會主席鮑威爾將於 17 日前往國會，出席貨幣政策報告聽證會，若鮑威爾的態度維持鷹派，暗示聯準會將維持穩定升息腳步，則美元將因此持續獲得支撐，抑制黃金價格。

其他金屬方面，荷蘭銀行認為今年銀價格變化不大，白金至年底將微漲至每盎司 850 美元，鈀金價格至年底將會跌至每盎司 900 美元，但如同黃金，上述 4 種金屬的價格在 2019 年將會上揚。